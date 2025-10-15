„Azt hittem, csak refluxom van, de a valóság sokkal szörnyűbb volt” - Összetörve nyilatkozott betegségéről az apa

Zack Van Aarde, a 41 éves, dél-devoni édesapa úgy gondolta, csupán a stressz és a savas reflux okozza egyre erősödő panaszait. 2024 elején gyakori gyomorégést, puffadást és mellkasi égő érzést tapasztalt, így orvoshoz fordult, aki reflux elleni gyógyszert írt fel neki. Az első hónapokban semmi sem utalt arra, hogy valami komolyabb baj lappang a háttérben. Ám idén júliusban egy hajnal minden addiginál sötétebb fordulatot hozott: felesége, Jess arra ébredt, hogy férje a lépcsőn összeesett és vért hány.

Refluxnak hitte, sokkal rosszabb dolog állt a háttérben.

Fotó: ShotPrime Studio / Shutterstock (Illusztráció)

A rémült nő azonnal mentőt hívott, miközben próbálta megnyugtatni gyermekeiket, a tízéves Joshuát és a nyolcéves Hannah-t.

Nem akartuk megijeszteni őket, de rettenetes volt. Zack alig tudott megmozdulni, annyira sok vért veszített

– idézte fel. A férfit a plymouthi Derriford Kórházba szállították, ahol először gyomorfekélyre gyanakodtak. Az endoszkópos vizsgálat azonban kimondta a lesújtó ítéletet: előrehaladott, negyedik stádiumú nyelőcsőrák.

Zack azóta kéthetente kemoterápián vesz részt, és minden erejével küzd, hogy a hat centiméteres daganat zsugorodjon.

Mindig aktív életet éltem, ultramaratonokat futottam. A diagnózis sokkoló volt – egyszerűen nem hittem el

– vallotta be.

A férfi a kezelések mellett alternatív módszereket is bevet: hiperbár oxigénterápiát, C-vitamin-infúziókat és vörösfény-kezelést, hogy erősítse immunrendszerét.

A legnehezebb dolog szülőként elmondani a gyerekeidnek, hogy rákos vagy

– mondta megtörten Zack.

De ők hihetetlenül erősek. A mosolyuk és a szeretetük tart életben.

A család adománygyűjtést indított, hogy fedezni tudják a terápiákat. Zack pedig fogadalmat tett: minden beérkező tíz font után lefut egy mérföldet – mert hiszi, hogy minden egyes lépésével közelebb kerül a gyógyuláshoz, írja a Mirror.