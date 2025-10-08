„Ez az egész szívszorító és felkavaró” – rémültem kiáltottak segítségért a gyerekek, letört faág végzett egy 12 éves kislánnyal

A 12 éves Brooke Wiggins éppen kötélen hintázott barátaival, amikor egy rázuhant faág teljesen maga alá temette, halálos sérüléseket okozva.
A szörnyű eset Surrey megyében, a Carshalton Road kereszteződésénél található parkban történt. A mentőket azonnal riasztották, és közel két órán át küzdöttek, hogy kiszabadítsák Brooke-ot a fa alól. Bár végül sikerült őt kiemelni, a súlyos sérülések következtében a kórházban életét vesztette.
A tragédia pillanatában barátai rémülten kértek segítséget, majd értesítették Brooke testvéreit, Edwardot és Patrick Delaney-t.
Ivor Collett halottkém helyettes így nyilatkozott:
Ez egy olyan fa volt, amelyre bármelyik normális gyerek ránézhetne, és azt hihetné, hogy játékra való. Nagyon megrázó belegondolni, hogy egy 12 éves gyermek ilyen helyzetbe kerülhet.
A croydoni halottkém-bíróságon Collett elmondta, hogy az Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Hivatal (HSE) vizsgálatot indított Brooke halála ügyében. A vizsgálat része volt a tanács faszakértői által végzett elemzés is.
Brooke megtört szívű édesanyja, Claire Etherington, valamint több családtag is jelen volt a meghallgatáson - írja a The Sun.
Collett hozzátette:
Semmi sem utal arra, hogy Brooke vagy a barátai bármi helytelen dolgot tettek volna. Állami földterületen tartózkodtak, egy lovasúton sétáltak végig, nem másztak át semmilyen kerítésen, és nem hatoltak be tiltott területre. Ez az egész szívszorító és felkavaró.
