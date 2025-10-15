25 év fegyház várt rá, mégis szabad Gyönyör Terike, a méregkeverő bankvezető

Elegánsan, sállal a nyaka körül jelent meg a bíróságon a 73 éves nyugdíjas, Gyönyör Teréz. Bár Terike ránézésre akár egy kedves nagyszülőnek tűnhet, korántsem ez a helyzet: a korábbi ipolysági bankfiók-igazgató ugyanis tíz embertől közel 148 ezer eurónyi, azaz közel hatvanmillió forintos összeget csalt ki, közülük három embert pedig többször is megmérgezett. A tét nagy volt kedden (október 14.) a nyugdíjas méregkeverő számára: 25 évnyi fegyház lehetősége forgott kockán.
Az asszony a 2010-es évek elején kezdte el felhalmozni egyre tetemesebb adósságát, ami 2015-re olyannyira a körmére égett, hogy nem volt menekvés.
Visszafizetni azonban nem tudta a hatalmas összeget, így hátborzongató megoldást eszelt ki: 2015-ben egy növényből kinyert szerrel, atropinnal kezdte módszeresen megmérgezni azt a három embert, akiknek a legnagyobb összeggel, azaz fejenként több tízezer euróval tartozott.
Összesen ötször futott neki a gyilkossági kísérletnek, méghozzá filmbe illő módon: az áldozatok kávéjába csempészte bele a halálosnak szánt mérget. Kis híján valóban elérte a célját: a három embert minden alkalommal életveszélyes állapotban szállították kórházba, csupán a csodán múlott, hogy nem torkollott tragédiába a dolog. Azonban először fogalmuk sem volt, mi bajuk lehet: a Paraméter úgy tudja, hogy az ipolysági és lévai kórházakban öt alkalommal is helytelenül diagnosztizálták és stroke- és agyvérzésgyanúval kezelték a pácienseket, a vizsgálatok során még csak nem is keresték a lehetséges mérgezés nyomait. Arról nem is beszélve, hogy azt sem zárták ki: az asszony "ténykedésének" lehettek korábbi, akár halálos áldozatai is, ezekre azonban már sosem derülhet fény.
A nagymamakorú méregkeverő azonban lebukott, tárgyalássorozata már évek óta tart, 2022-ben pedig a Legfelsőbb Bíróság tízrendbeli folytatólagosan elkövetett csalás, és ötrendbeli, három sértetten elkövetett, különösen súlyos, szándékos emberölési kísérlet vádjában találták bűnösnek, amiért 25 év fegyházat kapott. Az akkor 70 éves asszony be is vonult a rácsok mögé, tavaly ősszel viszont egy meglepő fordulattal jogorvoslati beadványt nyújtott be a bíróságra, állítása szerint ugyanis az eljárás során sérültek a vádlotti jogai. Döbbenet, de az asszony váratlan húzása sikerrel járt, a bíróság ugyanis valóban feltárt egy súlyos eljárási hibát: a hatóságok emberölési kísérletnek minősítették a mérgezéseket, de ehhez testi sértés tényállásait használták fel.
Gyakorlatilag emiatt a hiba miatt, az asszony tetteit gyilkossági kísérletről, testi sértés kísérletére kellett minősíteniük.
Teréz így, emiatt az aprónak tűnő eljárási hiba miatt az életfogytiglaninak számító, több évtizedes fegyház helyett csupán két és fél évnyi börtönbüntetést kapott, amit korábban már leült, így végül bilincsek nélkül, szabadon távozhatott tegnap a bíróságról.
A sokkoló ítélet hatalmas felháborodást keltett, főleg, hogy a károsultak vélhetően a pénzüktől is elbúcsúzhatnak: bár a nyugdíjast kötelezték a kár megtérítésére, Teréz vagyonát több eljárás terheli, így nagy a valószínűsége annak, hogy soha nem fogják tudni behajtani rajta az elcsalt milliókat.
