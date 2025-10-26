„Nyolc vetélés és hosszú évek szenvedése után végre anya lettem – nem hittem volna, hogy a válasz a tányéromon rejtőzik”

Rengeteg vetélés, és hosszú évek próbálkozásai után esett teherbe egy 43 éves nő, aki állítja, az életmódváltást követően sikerült megtartani a babáit, ugyanis most ikreket vár.

Rengeteg vetélést követően végül megérkeztek a kis csodák, két ikerfiú személyében, akit már alig vár a kismama. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vetélés és hosszú évek szenvedése után megérkezett a csoda, ikerbabák személyében

Molly Brown évekig küzdött azért, hogy édesanya lehessen. Nyolc fájdalmas vetélés, hormonkezelések és számtalan negatív teszt után majdnem feladta – mígnem egy döntés mindent megváltoztatott. A tíz évig vegán életmódot követő nő az év elején teljesen húsalapú étrendre váltott, és néhány hónappal később természetes úton esett teherbe. Most, 43 évesen, azonos ikerfiúkat vár. - írta a The Sun.

„Már alig volt bennem remény – a testem és a lelkem is kimerült” – meséli Molly.

Amikor megtudtam, hogy újra terhes vagyok, csak óvatosan mertem örülni. Aztán az ultrahangon megláttam két babát a képernyőn. Teljes sokk volt, de csoda is.

Molly szerint a fordulatot az étrendváltás hozta. Miután éveken át kerülte a húst, elkezdett minőségi állati fehérjét, tojást, vajat és kollagénben gazdag ételeket fogyasztani. Úgy érzi, a tápanyag- és zsírdús táplálkozás segített helyreállítani a hormonháztartását. Bár orvosilag nem bizonyított, ő biztos benne, hogy ez volt a kulcs. A terhessége azonban nem volt zökkenőmentes: a 17. héten kiderült, hogy a babák iker–iker transzfúziós szindrómában (TTTS) szenvednek – ritka állapot, amelyben az egyik magzat több vért kap, mint a másik. Sürgősségi műtétre volt szükség, de a beavatkozás sikerült, és mindkét baba életben maradt.

Most 26 hetes vagyok, és minden héten ellenőrzésre járok. Csak annyit kérek, hogy legalább a 32. hétig kihordhassam őket. Decemberre szülessenek, az lenne a legnagyobb ajándék.

Molly szerint az idősebb kori anyaság ma már sokkal elfogadottabb: „A barátaim többsége már túl van a gyereknevelésen, de a közösségi médiában találtam hozzám hasonló, negyvenes anyákat. Nem zavar a korom – inkább hálás vagyok, hogy megélhetem ezt.”

Ma is követi a magas fehérje- és zsírtartalmú étrendet, sok steakkel, tojással, vajjal és organikus hússal, és minden energiáját a babák egészségének megőrzésére fordítja. „Az orvosok szerint az étrend nem számít, de én hiszem, hogy igen” – mondja mosolyogva. – „Hálás vagyok, hogy átélhetem ezt a csodát. Szeretném, ha a fiaim kedves, tisztelettudó emberekké válnának – és már alig várom, hogy együtt főzzünk, kézműveskedjünk és ünnepeljünk. Ez az én igazi álmom, ami végre valóra válik.”