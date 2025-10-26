„Nyolc vetélés és hosszú évek szenvedése után végre anya lettem – nem hittem volna, hogy a válasz a tányéromon rejtőzik”

Rengeteg vetélés, és hosszú évek próbálkozásai után esett teherbe egy 43 éves nő, aki állítja, az életmódváltást követően sikerült megtartani a babáit, ugyanis most ikreket vár.
Molly Brown évekig küzdött azért, hogy édesanya lehessen. Nyolc fájdalmas vetélés, hormonkezelések és számtalan negatív teszt után majdnem feladta – mígnem egy döntés mindent megváltoztatott. A tíz évig vegán életmódot követő nő az év elején teljesen húsalapú étrendre váltott, és néhány hónappal később természetes úton esett teherbe. Most, 43 évesen, azonos ikerfiúkat vár. - írta a The Sun.
„Már alig volt bennem remény – a testem és a lelkem is kimerült” – meséli Molly.
Amikor megtudtam, hogy újra terhes vagyok, csak óvatosan mertem örülni. Aztán az ultrahangon megláttam két babát a képernyőn. Teljes sokk volt, de csoda is.
Molly szerint a fordulatot az étrendváltás hozta. Miután éveken át kerülte a húst, elkezdett minőségi állati fehérjét, tojást, vajat és kollagénben gazdag ételeket fogyasztani. Úgy érzi, a tápanyag- és zsírdús táplálkozás segített helyreállítani a hormonháztartását. Bár orvosilag nem bizonyított, ő biztos benne, hogy ez volt a kulcs. A terhessége azonban nem volt zökkenőmentes: a 17. héten kiderült, hogy a babák iker–iker transzfúziós szindrómában (TTTS) szenvednek – ritka állapot, amelyben az egyik magzat több vért kap, mint a másik. Sürgősségi műtétre volt szükség, de a beavatkozás sikerült, és mindkét baba életben maradt.
Most 26 hetes vagyok, és minden héten ellenőrzésre járok. Csak annyit kérek, hogy legalább a 32. hétig kihordhassam őket. Decemberre szülessenek, az lenne a legnagyobb ajándék.
Molly szerint az idősebb kori anyaság ma már sokkal elfogadottabb: „A barátaim többsége már túl van a gyereknevelésen, de a közösségi médiában találtam hozzám hasonló, negyvenes anyákat. Nem zavar a korom – inkább hálás vagyok, hogy megélhetem ezt.”
Ma is követi a magas fehérje- és zsírtartalmú étrendet, sok steakkel, tojással, vajjal és organikus hússal, és minden energiáját a babák egészségének megőrzésére fordítja. „Az orvosok szerint az étrend nem számít, de én hiszem, hogy igen” – mondja mosolyogva. – „Hálás vagyok, hogy átélhetem ezt a csodát. Szeretném, ha a fiaim kedves, tisztelettudó emberekké válnának – és már alig várom, hogy együtt főzzünk, kézműveskedjünk és ünnepeljünk. Ez az én igazi álmom, ami végre valóra válik.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.