Megdöbbentő veszteség rázta meg a walesi közösséget: a mindössze 24 éves Georgia Taylor váratlanul elhunyt, alig néhány nappal azután, hogy hazatért a görögországi nyaralásáról.

A nyaralás a legrosszabbal zárult.

Fotó: Pixabay

A Gwaelod-y-Garthból származó fiatal nő hirtelen rosszullét után, augusztus 21-én hajnalban halt meg kórházban. Családja – édesanyja Nicola, édesapja John és öccse, Joe – teljesen összetört a tragédia után. A szülők úgy fogalmaztak:

„Minden másodpercben hiányzik. Nem tudjuk elképzelni az életet nélküle.”

Georgia mindig is életvidám, energikus és „mágnesként vonzó személyiség” volt, aki bárhová ment, mosolyt csalt az emberek arcára. Barátai és szerettei szerint olyan ember volt, akit mindenki azonnal megszeretett.

Az egykori University of Reading hallgatója Londonban kezdett új karriert, ahol a Dow Jones cégnél dolgozott, és rövid idő alatt a csapat egyik legfiatalabb tagjává vált. Testvére, Joe büszkén mesélte, hogy nővére idén lefutotta a londoni maratont, édesapjuk emlékére, aki a hasnyálmirigyrák elleni harcban hunyt el.

A család szerint Georgia mindig is kiváló egészségnek örvendett, ám idén nyáron furcsa tünetek jelentkeztek nála: először kiütések, majd duzzanat az arcán és légszomj. Orvosai allergiás reakcióra gyanakodtak, de a panaszai nem múltak el.

A nyár elején a család Zantéra utazott nyaralni, ahol Georgia még jól érezte magát, ám egy séta után fájdalmat érzett a lábában. A fájdalom napok alatt fokozódott, és miután hazaért, összeesett, majd kórházba szállították – ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Halálának pontos oka továbbra is vizsgálat alatt áll.

A család és barátai szeptember 25-én vettek tőle búcsút. Több mint 900 ember vett részt a temetésen, ahol mindenki arról beszélt, milyen életigenlő és szeretetteli fiatal nő volt. A szülők szerint Georgia öröksége az a derű és kedvesség, amit maga után hagyott:

„Ha kedves vagy másokkal, azt az emberek megjegyzik – pont, ahogy Georgia tette.”

A család kérésére a gyászolók nem virágot, hanem adományokat ajánlottak fel a 2Wish alapítványnak, amely fiatalon elhunytak családjait támogatja. Az emlékoldalon eddig több mint 18 ezer font gyűlt össze, írja a Mirror.