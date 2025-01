Új hír jött a műtüdővel kezelt picikről - így vannak most a Heim Pál Gyermekkórházban

Sokan a szívükhöz kaptak, amikor január 10-én pénteken napvilágot látott a hír, miszerint a Heim Pál Gyermekkórház műtüdő központjában mind a 4 műtüdő berendezés foglalt, súlyos állapotú gyerekeket tartanak életben a berendezések segítségével. A főigazgató szerint az eset extrém és igen ritka, aggodalomra pedig nincs ok, nem fenyeget újabb veszélyes kór.

A műtüdő kezelés életet menthet Fotó: Heim Pál Gyermekkórház / Facebook

Javul a műtüdőn lévő betegek állapota

A Heim Pál Gyermekkórház legfrissebb tájékoztatása szerint a négy, műtüdővel kezelt beteg gyermek közül kettőt jó eséllyel hamarosan biztonságosan levehetnek a készülékről - vagy azóta talán már le is vették őket - a Heim Pál Országos Gyermekkórházban, ráadásul rendkívül bizakodóak a két másik, egylőre még géppel lélegeztetett beteg gyermek mielőbbi felépülésével kapcsolatban is. Bár a szülők ilyenkor aggódva olvassák a híreket egy esetleges új, fenyegető betegségtől tartva, Dr. Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa mindenkit megnyugtat. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ECMO Központjában kezelt négy 1-2 éves beteg gyermekeknél vírusos és bakteriális betegség kombinációja okozta a súlyos állapotot, vagyis továbbra sincs új, fenyegető kórokozó a láthatáron. A főigazgató azt is kiemelte, hogy mivel országos központként működnek, a jelenleg kezelt négy gyermeken kívül nincs több, műtüdőn kezelt beteg. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ECMO központjában lévő négy műtüdő készülékről a főigazgató azt mondta: ez a mennyiség biztonságosan elegendő a kezelésekre, de szükség esetén más intézettekkel összefogva tudnak még további gépeket beállítani.

Szépen gyógyulnak a műtüdő kezelés során a picik Fotó: Heim Pál Gyermekkórház / Facebook

Fontos az odafigyelés

A szülőknek fontos tudni, hogy az egy év körüli gyermekekre különösen oda kell figyelni és láz esetén orvoshoz kell vinni őket. A három év alattiak esetében is fontos az, hogy ha a kicsi beteg és bágyadt, akkor mindenképpen vizsgálja meg őt egy orvos. A szülőnek elég az alapokat tudni, hiszen az orvosok, gyermekorvosok és a gyermekosztályokon dolgozók is tudják azt, mikor kell a Heim Pál kórházba áthelyezni a gyermeket.