Tatár Gabriella a szerelem és a közösség erejével győzte le a mellrákot. A 41 éves nő három éve tudta meg a szörnyű diagnózist, először nagyon letaglózta, majd létrehozta a „Van élet a kemoterápia közben” nevű motiváló TikTok- csatornáját, ami számára is erőt adott. Gabriella a férjével, Tatár Richárddal Belgiumban él; rokkantnyugdíjas, közben besegít a családi építőipari vállalkozásba.

Gabriella kemoterápia közben. A TikTok adott neki erőt. Fotó: beküldött

„Egy világ dőlt össze bennem”

Gabriella évekkel ezelőtt kitapintott egy csomót a bal mellében, orvoshoz fordult, ekkor még nem sejtettek semmi rosszat; majd három évvel ezelőtt tudta meg, hogy rákos.

Akkor egy világ dőlt össze bennem. Emlékszem, hogy amikor megkaptam a diagnózist, próbáltam tartani magam, de amikor kijöttem a kórházból eltört a mécses, folyt a könnyem. Amikor hazaértem, eldobtam mindent, a táskától a kabátig és elkezdtem zokogni és üvöltöttem

- emlékezett vissza Gabriella, aki azt is elmesélte a Borsnak, hogy előtte olyan érzése volt, hogy ki van égve.

- Ahogy megkaptam a diagnózist, akkor jöttem rá, hogy „Jézusom, dehogy!” és hogy mennyire boldognak kéne lennem, mennyire nem értékeltem azt az életet, amim volt.”

A kemoterápiák után megtartották az esküvőt Fotó: beküldött/Nagy Janos

„A TikTok videók megosztása nagyon sokat segített”

- Az első három hónap nagyon nehéz volt” - vallotta be. Gabriellának a férje, az orvosai és a TikTok-csatornája adott erőt a kemoterápiákhoz és a rák legyőzéséhez. A párja tanácsára kezdett el motiváló videókat készíteni. Létrehozott egy „Van élet a kemoterápia közben is” nevű Facebook-csoportot is.

A TikTok-videók megosztása nagyon sokat segített nekem abban, hogy ne magamra fókuszáljak, hanem arra, hogy másoknak is tudjak segíteni abban, milyen kezelések és mellékhatások vannak fizikailag és mentálisan. Az életemet teljesen megváltoztatta ez a betegség és tudom, hogy minden egyes nap ajándék és hálás vagyok mindazért, amim van. A családomért, a férjemért és a barátaimért

- fogalmazott a rákot legyőző nő, aki arról is beszélt, hogy sokat segítettek a pozitív gondolatok.

- A kemoterápia alatt soha nem arra gondoltam, hogy mérget kapok és ez meg fog ölni; mindig az volt a fejemben, hogy egy olyan kezelést kapok átmenetileg, ami segít. A rák nem tabu téma, igenis beszélni kell róla.