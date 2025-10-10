Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
„Sosem adtam fel, hiszen teljes életet szeretnék élni” – a különleges betegséggel küzdő Mátét egyetlen álma, hogy újra járhasson

Máté
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 10:00
A tornáról szólnak a Lucfalván élő fiatalember napjai. Pribisan Máté különleges betegséggel küzd. Júliusban St. Louisban műtéten esett át. Hazaérkezése óta csak egy napot töltött családi körben, mert az útja egyenesen Hajdúszoboszlóra vezetett mert élete legnagyobb küzdelme még hátra van. Elhatározta, hogy ismét megtanul járni.

Máté oxigénhiányos állapotban született. Édesanyján nem végezték el a császármetszést, aminek következtében Cerebralis Paresisban szenved. Ez a neurológiai betegség kóros izomfeszességet okoz a fiatalember lábaiban. 

Sosem adtam fel, hiszen teljes életet szeretnék élni. Számomra a cél az volt, hogy elkerüljem, hogy örökre kerekesszékbe kényszerüljek. A hajlított járásom miatt folyamatosan romlott az állapotom, és az ízületeim sem megfelelően koptak. Egy költséges műtét jelentette a megoldást, amit júliusban St. Louisban végre is hajtottak rajtam. De természetesen ezzel még nem értem az utam végére, még rengeteg erőfeszítés kell hozzá, hogy segédeszközök nélkül járjak 

– mondja bizakodóan Pribisán Máté, aki a Miskolci Egyetem tanulója, és minden vágya, hogy teljes életet élhessen.

Máté a műtét után újra tanul járni

Jelenleg Hajdúszoboszlón a Strok Neuro Rehabon veszek részt rehabilitáción. Rövid távon két mankóval, hosszú távon pedig kerekesszékkel tudok közlekedni. Hat héten keresztül napi négy órát foglalkoznak itt velem, és bízom benne, hogy a sok munka és az erőfeszítés megteszi majd az eredményét

– folytatja a fiatalember, aki személyre szabott terápiát és tréninget kap az itt eltöltött hetek alatt.

A kezelések után sem áll meg a munka, hanem kikapcsolódással folytatódik, ami egyben egy tréning is. A hosszú edzések után nagy figyelmet fordítanak itt a közös programokra és csapatépítésre is, és az első nap után már barátságok is kialakultak 

– zárja a beszélgetést Máté, akinek a célja, hogy ha még segédeszközzel is, minél többet tudjon járni kerekesszék nélkül, és be tudjon illeszkedni funkcionálisan a hétköznapi, aktív életbe.

ITT tudod nyomon követni Máté sorsát!

 

