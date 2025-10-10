„Sosem adtam fel, hiszen teljes életet szeretnék élni” – a különleges betegséggel küzdő Mátét egyetlen álma, hogy újra járhasson

Máté oxigénhiányos állapotban született. Édesanyján nem végezték el a császármetszést, aminek következtében Cerebralis Paresisban szenved. Ez a neurológiai betegség kóros izomfeszességet okoz a fiatalember lábaiban.

Máté oxigénhiányos állapotban született. Édesanyján nem végezték el a császármetszést, aminek következtében Cerebralis Paresisban szenved

Fotó: olvasói fotó

Sosem adtam fel, hiszen teljes életet szeretnék élni. Számomra a cél az volt, hogy elkerüljem, hogy örökre kerekesszékbe kényszerüljek. A hajlított járásom miatt folyamatosan romlott az állapotom, és az ízületeim sem megfelelően koptak. Egy költséges műtét jelentette a megoldást, amit júliusban St. Louisban végre is hajtottak rajtam. De természetesen ezzel még nem értem az utam végére, még rengeteg erőfeszítés kell hozzá, hogy segédeszközök nélkül járjak

– mondja bizakodóan Pribisán Máté, aki a Miskolci Egyetem tanulója, és minden vágya, hogy teljes életet élhessen.

Máté a műtét után újra tanul járni

Jelenleg Hajdúszoboszlón a Strok Neuro Rehabon veszek részt rehabilitáción. Rövid távon két mankóval, hosszú távon pedig kerekesszékkel tudok közlekedni. Hat héten keresztül napi négy órát foglalkoznak itt velem, és bízom benne, hogy a sok munka és az erőfeszítés megteszi majd az eredményét

– folytatja a fiatalember, aki személyre szabott terápiát és tréninget kap az itt eltöltött hetek alatt.

A kezelések után sem áll meg a munka, hanem kikapcsolódással folytatódik, ami egyben egy tréning is. A hosszú edzések után nagy figyelmet fordítanak itt a közös programokra és csapatépítésre is, és az első nap után már barátságok is kialakultak

– zárja a beszélgetést Máté, akinek a célja, hogy ha még segédeszközzel is, minél többet tudjon járni kerekesszék nélkül, és be tudjon illeszkedni funkcionálisan a hétköznapi, aktív életbe.

ITT tudod nyomon követni Máté sorsát!