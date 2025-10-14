„Sajnos sohasem tudott egyedül járni” – újabb orvosi beavatkozások várnak az oxigénhiányos állapotban született 15 éves Márióra

Márió 15 éves és oxigénhiányos állapotban jött világra. Születésénél még egészségesnek tűnt, azonban két és fél hónapos korában jelentkezni kezdtek nála a betegségének tünetei. Máshogy mozgott, mint más, egészséges gyerekek, többek között a fejét is nehezen emelte fel. Kiderült, hogy izomgyengeségben és izom hipotóniában szenved.

Fotó: olvasói fotó

A neurológus tanácsára Dévény tornára vittük Máriót. Itt tanult meg mászni, felülni, de sajnos sohasem tudott egyedül járni. Két és fél éves korában úgy tudott járni, hogy közben fogtuk a kezét

– emlékszik vissza Fülöp Alexandra, aki hozzáteszi, hogy a pozitív változások sora sajnos nem tartott sokáig, Márió állapota ismét romlásnak indult.

A szülei azonban soha sem adják fel. Rendszeresen viszik tornára, rehabilitációra és fejlesztésekre is, mert abban bíznak, hogy állapota javulni fog.

Márió most 15 éves, és mindenben segítségre szorul

Kerekesszékkel csak néhány métert tud megtenni, és a szülei etetik, fürdetik. Azonban csak a teste épül le a gyermeknek, szellemileg teljesen ép. Pécsen járt speciális óvodába, azonban a család Kiskunfélegyházára költözött, így az iskolát nyolc évesen már itt kezdte meg.

A gyermek számára nagyon sűrű volt az elmúlt időszak. A PEG szondát Budapesten a Bethesda Gyermekkórházban ültették be Máriónak, és a lélegeztető gép miatt is ide járunk rendszeresen. Augusztus 21-én a pécsi gyermekklinikán újra átesett egy gerincműtéten

– mondja az édesanyja, aki mindent megtesz gyermeke gyógyulásáért.

Márió álma teljesült, önkormányzati lakást kaptak

A család három gyermeke közül Márió a legidősebb, és a nap 24 órájában ott vannak mellette a szülei. Nagyon sokáig albérletben éltek Kiskunfélegyházán, ami hatalmas terhet jelentett számukra, hiszen Márió lány testvére Maja is beteg volt. Rosszindulatú neuroblastomát diagnosztizáltak nála, amit nem tudtak teljesen eltávolítani az orvosok. Maja négy kemoterápián van túl, és ennek köszönhetően szervezetében a daganat összezsugorodott.

Az életünk az utóbbi időben egy kicsit könnyebb, mert kaptunk önkormányzati lakást, így nem kell a drága albérletet fizetnünk. Először ideglenes lakásban voltunk, szeptember 22-én azonban megkaptuk a felújított két szobás otthonunkat, amiben a fűtés fa tüzelésű nyitott kandallóval van megoldva, ami azonban sajnos Márió egészségére nagyon káros. Ez pedig újabb kihívás elé állította a családot

– meséli az édesanya, aki hozzáteszi, hogy emiatt a két szobás lakásba kénytelenek lesznek felszereltetni klímát.