Megszakad a szív: így temetik el a rimaszécsi horrorbalesetben elhunyt magyar anyát és két kisfiát

Mint arról a Bors beszámolt, borzalmas baleset törte ketté egy hajdan boldog család életét a szlovákiai Rimaszécsen. Ismeretes, a magyar anya, B. Jennifer sógora kocsijában ült gyermekeivel, amikor az autót vezető B. László Rimaszécs és Jéne között elvesztette uralmát a kocsi felett, a kis Daewoo pedig az út melletti árokba csapódott, végül visszapattant a főútra. Jennifer és egyéves kisfia, Krisztián azonnal meghaltak, míg az asszony mindössze hatnapos újszülöttje, Dzsámál a kórházban vesztette életét.

A magyar anya, B. Jennifer és két kisfia közös sírban nyugszik majd Fotó: Besztercebányai Rendőrség

Közös sírban fekszik majd a horrorbalesetben elhunyt magyar anya és két kisfia

A kocsiban összesen két felnőtt és öt gyermek utazott aznap, az áldozatok mellett az autóban ülők mindegyike súlyosan megsérült: a 3 éves Júliát a rimaszombati, a 4 éves Alit a besztercebányai, a 6 éves Robikát pedig a kassai kórházba vitték, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A válságos állapotú sofőrt is kórházba vitték, ő pár napja térhetett haza. Pedig aznap nem indultak messzire: csupán az asszony velük egy faluban élő, betegeskedő nővérének vittek pár orvosi receptet, a baleset alig pár száz méterrel az otthonuktól történt.

A történtek után a család összeomlott, Jennifer férje és egyben a gyermekek apja, Róbert pedig azóta is romokban hever. A helyiek is gyászolják a tragikus sorsú családot. Mint mondták: Jennifer és Róbert példás szülők, akik mindent megtettek a kicsikért, a gyerekeket példás rendben nevelték. Nem csoda, hogy a tragédia után egy emberként álltak a feleségét és gyermekeit elvesztő Róbert mellé: a polgármester jelezte, hogy szeretne beszállni a temetés költségeibe, a kezdeményezéshez pedig nemcsak a falubeliek, hanem több, környező település polgármestere is csatlakozott.

Úgy tudjuk, hogy az asszonyt és gyermekeit a napokban örök nyugalomra helyezik, közös sírban pihennek majd.

Szívszaggató, de a család eredetileg azt tervezte, Krisztiánt és Dzsamalkát édesanyjukkal közös koporsóban, Jennifer karjai között temetik el.

Ez azonban mégsem így lesz: a törvények ugyanis ezt nem engedik meg:

Azt szerettük volna, ha a babák az anyjuk karjába kerülnek, de a törvény ezt nem engedélyezi

– mondta egy gyászoló rokon a Noviny-nek. A picik így édesanyjuk mellett, külön koporsóban, de közös sírhelyen fekszenek majd, a temetést pedig vélhetően ezen a héten tartják.