Megszakad a szív: így temetik el a rimaszécsi horrorbalesetben elhunyt magyar anyát és két kisfiát

Mint arról a Bors beszámolt, borzalmas baleset törte ketté egy hajdan boldog család életét a szlovákiai Rimaszécsen. Ismeretes, a magyar anya, B. Jennifer sógora kocsijában ült gyermekeivel, amikor az autót vezető B. László Rimaszécs és Jéne között elvesztette uralmát a kocsi felett, a kis Daewoo pedig az út melletti árokba csapódott, végül visszapattant a főútra. Jennifer és egyéves kisfia, Krisztián azonnal meghaltak, míg az asszony mindössze hatnapos újszülöttje, Dzsámál a kórházban vesztette életét.
A kocsiban összesen két felnőtt és öt gyermek utazott aznap, az áldozatok mellett az autóban ülők mindegyike súlyosan megsérült: a 3 éves Júliát a rimaszombati, a 4 éves Alit a besztercebányai, a 6 éves Robikát pedig a kassai kórházba vitték, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A válságos állapotú sofőrt is kórházba vitték, ő pár napja térhetett haza. Pedig aznap nem indultak messzire: csupán az asszony velük egy faluban élő, betegeskedő nővérének vittek pár orvosi receptet, a baleset alig pár száz méterrel az otthonuktól történt.
A történtek után a család összeomlott, Jennifer férje és egyben a gyermekek apja, Róbert pedig azóta is romokban hever. A helyiek is gyászolják a tragikus sorsú családot. Mint mondták: Jennifer és Róbert példás szülők, akik mindent megtettek a kicsikért, a gyerekeket példás rendben nevelték. Nem csoda, hogy a tragédia után egy emberként álltak a feleségét és gyermekeit elvesztő Róbert mellé: a polgármester jelezte, hogy szeretne beszállni a temetés költségeibe, a kezdeményezéshez pedig nemcsak a falubeliek, hanem több, környező település polgármestere is csatlakozott.
Úgy tudjuk, hogy az asszonyt és gyermekeit a napokban örök nyugalomra helyezik, közös sírban pihennek majd.
Szívszaggató, de a család eredetileg azt tervezte, Krisztiánt és Dzsamalkát édesanyjukkal közös koporsóban, Jennifer karjai között temetik el.
Ez azonban mégsem így lesz: a törvények ugyanis ezt nem engedik meg:
Azt szerettük volna, ha a babák az anyjuk karjába kerülnek, de a törvény ezt nem engedélyezi
– mondta egy gyászoló rokon a Noviny-nek. A picik így édesanyjuk mellett, külön koporsóban, de közös sírhelyen fekszenek majd, a temetést pedig vélhetően ezen a héten tartják.
Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a végzetes baleset. Annyi bizonyos, hogy a kocsit vezető László nem számított rutinos sofőrnek, ugyanis csupán pár hónapja szerezte meg a vezetői engedélyét. Állítása szerint a történteket egy szomorú véletlen okozta: azt mondta, hogy az egyik, a kocsiban utazó gyerek nyúlt bele a kormányba. Ezt az állítást azonban, úgy tudjuk, több rokon is cáfolta: ők azt állítják, hogy a balesethez semmi közük a gyerekeknek, azt az okozta, hogy a rutintalan László túl gyorsan hajtott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.