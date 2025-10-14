Különleges gyermek: 9 hónaposan spanyolul szólalt meg

Amikor Ebony kislánya beszélni kezdett, a szülők először csak motyogásnak gondolták. Aztán meglepődve vették észre, hogy a különleges gyermek nem angolul próbálkozik, hanem valami egészen mással. A pici már 9 hónaposan a vízre mutatva azt ismételgette: "agua."

Anyukája teljesen ledöbbent a különleges gyermek tehetségén / Fotó: SabOlga / Shutterstock

Körülbelül kilenc hónapos lehetett, amikor először észrevettem, hogy a vizet agua-nak hívja. A mai napig így nevezi

-mesélte az anyuka.

A különleges gyermek spanyolul szólalt meg először

A helyzet akkor vált igazán érdekessé, amikor a szülők gondolkozni kezdtek és a választ az óvodában találták. Itt derült ki, hogy a gondozók főként spanyolul és portugálul beszélnek, és angolul csak nagyon keveset. A gyerek pedig pontosan azt kezdte utánozni, amit nap mint nap hallott.

Szépen lassan gyarapodott a szókincse: a kezeit “manos”-nak hívja, a cipője pedig “patos.” Spanyolul számol, és már egész mondatokban beszél.

Először furcsának tűnt, de mostanra igazi ajándéknak tekintjük.

Otthon a család angolul beszél, de a kislány fejében valahogy csak a spanyol szavak maradtak meg. A szülők nem aggódnak: a gyerek tökéletesen érti, amit angolul mondanak neki, csak válaszolni inkább spanyolul szeret.

Néha egy egész mondatot mond nekünk, és fogalmunk sincs, mit akar. Már automatikusan azt feltételezzük, hogy spanyolul beszél, csak mi nem értjük

- tette hozzá nevetve az anyuka.

Ebony férje még a Duolingót is letöltötte, csak hogy valamit megértsen abból, amit a lánya mondogat. Az anyuka pedig boldogan figyeli, milyen kíváncsi és okos lett a gyermeke, mióta két nyelvet is hall és használ.

Az orvosok is meglepődtek a fejlődésen. A kezdeti kontrollokon csupán néhány szót vártak, ehelyett a kislány már harmincnál tartott, és több közülük spanyolul hangzott el.

Az anyuka azóta több videót is feltöltött a közösségi médiára, ahol a követők ámulva és örömmel nézik, milyen gyorsan fejlődik a kis nyelvzseni.

A tanárai nagyon szeretik, jól vigyáznak rá. Nem hagyják ki semmiből, és mindent megtanul, amit csak lehet

- mesélte büszkén Ebony.

A család ma már hálás ennek a furcsaságnak. Szerintük a kislány egy igazán sokszínű közösségben nő fel, pont, mint amilyen a világ maga is - írja a People.