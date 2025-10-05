Új fejlemény Kaszás Nikolett halálának vizsgálatában: ez az, amit már biztosan tudni lehet

A héten hatalmas figyelmet kapott Kaszás Nikolett tragédiája, amely megrázta a közvéleményt. A fiatal nő eltűnése és holttestének megtalálása körüli rejtély, valamint az öngyilkosság gyanúja sokakat megdöbbentett, nagy vitákat váltott ki az olvasókból. Sokan érdeklődtek a helyszínen talált tárgyakról, a rendőrségi vizsgálat részleteiről és a család, valamint barátok reakcióiról. A közösségi média is élénken foglalkozott az üggyel, sokan kételkednek az öngyilkosság teóriájában. Ezek a témák alkották a hét legolvasottabb öt cikkét, amelyek részletesen foglalkoztak a tragédia körülményeivel és következményeivel. Olvasd el te is!

Kaszás Nikolett, utolsó útjára innen indult el. A Spartacus-ösvénytől nem messze találták meg a holtestét (Fotó: kirandulastippek.hu)

Megrázó: így azonosította családja Kaszás Nikolett holttestét

Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben, a túraúttól mintegy 200 méterre találták meg, hosszú keresés után. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, ezért közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyet, ami azt is valószínűsíti, hogy nem baleset, hanem öngyilkosság történt. A család azonosította a holttestet, és összeomlott a tragédia hírére. A teljes cikket itt olvashatjátok el!

Kaszás Nikolett családja is megjelent a helyszínen / Fotó: olvasói

Drámai fordulat Kaszás Nikolett halálának ügyében

Kaszás Nikolett születésnapja után négy nappal tűnt el, túrázni indult a Pilisbe. Eltűnése után heteken át keresték. Szeptember 28-án a kutyás mentőcsapat megtalálta a holttestét a túraúttól mintegy 200 méterre, egy bokros területen. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, ezért közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az esetet, ami arra utal, hogy öngyilkosság történhetett. Az önkéntesek szerint Nikolett mellett személyes tárgyak és egy palack volt, amelybe valószínűleg fagyállót öntöttek, ami sokkolta az embereket. A család azonosította a holttestet, és összetörte őket a tragédia hírére, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a haláleset körülményeit. A teljes cikk itt elérhető!

Lezárták a helyszínt, ahol megtalálták a lányt Fotó: Pest vármegyei rendőrség

Megszólalt egy túrázó, Kaszás Nikolettről beszélt

Egy túrázó, aki beszélt Kaszás Nikolettel az eltűnése előtt, azt mondta, hogy ő volt az egyik utolsó ember, aki élve látta a 27 éves nőt a Spartacus-ösvényen. A rendőrség szeptember 28-án találta meg Nikolett holttestét, és kizárták a bűncselekmény lehetőségét, így közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az esetet, amely öngyilkosságra utalhat. Az önkéntesek szerint Nikolett mellett személyes tárgyak és egy palack volt, amelybe fagyállót öntöttek. Ugyanakkor sokan, a közösségi médiában, kétségbe vonják az öngyilkosságot, és felhívták a figyelmet a túrázó beszámolójára, aki szerint Nikolett nem a halált kereste, csak magával akart beszélgetni. A férfi emlékei alapján Nikolett nyugodtnak tűnt, amikor elindult az erdőben. A teljes cikkről bővebben itt olvashattok!