Az orvosok ereiben is megfagyott a vér attól, amit a nő gyomrában találtak

Egy 82 éves nőt kellett kórházba szállítani, miután hátfájását azzal próbálta csillapítani, hogy nyolc élő békát nyelt le.

Élő békát nyelt le egy nő, hogy enyhítse hátfájását

Illusztrációs: Pixabay/saguari

Népmeséből látta, hogy ez enyhíti a hátfájást

A Zhang néninek becézett asszony elmondása szerint egy régi népmesében hallott arról, hogy ez a módszer segíthet enyhíteni a porckorongsérv okozta fájdalmakat. Zhang szeptemberben kérte családja segítségét a békák befogásához, de nem árulta el, mi célból van szüksége rájuk. A nyolc béka közül hármat még aznap lenyelt, de a tenyérnyi méretnél kisebb békák maradékát másnapra hagyta.

Nem sokkal ezután súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek nála, és kórházba került.

Anyukám nyolc élő békát is megevett. Most a fájdalomtól már járni sem tud

- nyilatkozta a lánya.

A Hangcsouban található kórház orvosai megdöbbentek a nő történetén, de a vizsgálatok hamar igazolták, hogy parazitafertőzést kapott.

Egy helyi orvos így nyilatkozott:

A békák lenyelése súlyosan károsította a beteg emésztőrendszerét, és többféle parazita is megjelent a szervezetében.

Nem ő az első, aki élő békát nyelt le

Zhang esete nem egyedi: az utóbbi években több hasonló eset is előfordult. A békák, kígyók és szalamandrák ugyanis gyakran felbukkannak a hagyományos kínai orvoslásban különböző betegségek alternatív kezeléseként - írja a Metro.

Az orvosok azonban figyelmeztetnek, hogy az élő vagy nyers állatok fogyasztása súlyos egészségügyi kockázatokat rejt magában!