Az orvosok ereiben is megfagyott a vér attól, amit a nő gyomrában találtak

Egy 82 éves nőt kellett kórházba szállítani, miután hátfájását azzal próbálta csillapítani, hogy nyolc élő békát nyelt le.
A Zhang néninek becézett asszony elmondása szerint egy régi népmesében hallott arról, hogy ez a módszer segíthet enyhíteni a porckorongsérv okozta fájdalmakat. Zhang szeptemberben kérte családja segítségét a békák befogásához, de nem árulta el, mi célból van szüksége rájuk. A nyolc béka közül hármat még aznap lenyelt, de a tenyérnyi méretnél kisebb békák maradékát másnapra hagyta.
Nem sokkal ezután súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek nála, és kórházba került.
Anyukám nyolc élő békát is megevett. Most a fájdalomtól már járni sem tud
- nyilatkozta a lánya.
A Hangcsouban található kórház orvosai megdöbbentek a nő történetén, de a vizsgálatok hamar igazolták, hogy parazitafertőzést kapott.
Egy helyi orvos így nyilatkozott:
A békák lenyelése súlyosan károsította a beteg emésztőrendszerét, és többféle parazita is megjelent a szervezetében.
Zhang esete nem egyedi: az utóbbi években több hasonló eset is előfordult. A békák, kígyók és szalamandrák ugyanis gyakran felbukkannak a hagyományos kínai orvoslásban különböző betegségek alternatív kezeléseként - írja a Metro.
Az orvosok azonban figyelmeztetnek, hogy az élő vagy nyers állatok fogyasztása súlyos egészségügyi kockázatokat rejt magában!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.