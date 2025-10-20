Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Három hónapos kisbaba szörnyű utolsó napjai – édesanyja halálra rázta a csecsemőt

kisbaba
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 05:30
gyilkosságanya
Az anya nem tudta leplezni tettét. Halálra rázta a három hónapos babát.

Borzasztó bántalmazás vetett véget a mindössze három hónapos Kaylani Kalanzi életének, akit saját édesanyja, a 24 éves Nazli Merthoca ölt meg. A kislányt 2024. július 8-án vitték kórházba, miután az anya „erőszakosan megrázta” őt. Kaylani agya súlyosan megsérült, több csontja is eltört, és két héttel később, július 23-án meghalt.

Három hónapos baba.
A három hónapos baba nem élte túl.
Fotó:  Pexels.com

A baba halálának idején gyermekvédelmi megfigyelés alatt állt, vagyis a hatóságok már korábban aggályokat fogalmaztak meg az otthoni körülmények miatt. A londoni Old Bailey bíróság ezen a héten emberölésért mondta ki bűnösnek az anyát, míg az apa, a 35 éves Herbert Kalanzi felmentést kapott. Az ügyész, Zoe Johnson KC elmondta: a pár „kölcsönösen bántalmazó kapcsolatban” élt, Merthoca pedig rendszeresen drogot fogyasztott.

A rendőrségi vizsgálatot vezető John Marriott felügyelő szerint az anya: 

„Szörnyű támadást követett el a saját gyermeke ellen, majd hazugságokkal próbálta eltussolni a történteket”

A nyomozók digitális bizonyítékok tucatjait gyűjtötték be, amelyek egyértelműen alátámasztották Merthoca felelősségét.

„Kaylani életét borzalmas bántalmazás oltotta ki. A család, amely szerette őt, most mérhetetlen fájdalmat él át. Ez az ügy mindannyiunkat megrázott”

 – mondta a felügyelő.

A tárgyaláson kiderült, hogy a baba már hetekkel a halála előtt is sérüléseket szenvedett: a jobb szemén talált zúzódás miatt az anya az apát hibáztatta, később azonban megváltoztatta vallomását. Az orvosok szerint a sérülés 

„Apró, de árulkodó jele volt annak, hogy Kaylani veszélyben van”.

A tragikus napon, július 8-án este Merthoca segélyhívást tett, azt állítva, hogy a kislánya nem lélegzik. A mentők eszméletlen állapotban találták a csecsemőt, aki azonnal kórházba került. Az orvosi vizsgálatok kiterjedt agykárosodást mutattak, amely egyértelműen fizikai bántalmazásra utalt.

Másnap az anyát letartóztatták gyilkossági kísérlet gyanújával. A rendőrségi testkamerák felvételén látszik, ahogy dührohamot kap, majd azzal fenyegetőzik, hogy „külföldre szökik”, ha szabadlábra helyezik. A kihallgatáson végig tagadta a bántalmazást, azt állítva, hogy a gyermeke „egyszerűen rosszul lett”. 

Kaylanit később átszállították a Great Ormond Street kórházba, ahol az orvosok napokig küzdöttek az életéért, de állapota folyamatosan romlott. Július 23-án este levették a gépekről, és a kislány meghalt.

A boncolás szerint a halált tompított erőbehatás okozta, amelyet kizárólag durva rázás válthatott ki – ezzel végleg megdőlt az anya minden magyarázata. A rendőrség által lefoglalt digitális adatok is súlyos, bántalmazó viselkedésmintát tártak fel, tudta meg a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
