Három hónapos kisbaba szörnyű utolsó napjai – édesanyja halálra rázta a csecsemőt

Borzasztó bántalmazás vetett véget a mindössze három hónapos Kaylani Kalanzi életének, akit saját édesanyja, a 24 éves Nazli Merthoca ölt meg. A kislányt 2024. július 8-án vitték kórházba, miután az anya „erőszakosan megrázta” őt. Kaylani agya súlyosan megsérült, több csontja is eltört, és két héttel később, július 23-án meghalt.

A három hónapos baba nem élte túl.

Fotó: Pexels.com

A baba halálának idején gyermekvédelmi megfigyelés alatt állt, vagyis a hatóságok már korábban aggályokat fogalmaztak meg az otthoni körülmények miatt. A londoni Old Bailey bíróság ezen a héten emberölésért mondta ki bűnösnek az anyát, míg az apa, a 35 éves Herbert Kalanzi felmentést kapott. Az ügyész, Zoe Johnson KC elmondta: a pár „kölcsönösen bántalmazó kapcsolatban” élt, Merthoca pedig rendszeresen drogot fogyasztott.

A rendőrségi vizsgálatot vezető John Marriott felügyelő szerint az anya:

„Szörnyű támadást követett el a saját gyermeke ellen, majd hazugságokkal próbálta eltussolni a történteket”

A nyomozók digitális bizonyítékok tucatjait gyűjtötték be, amelyek egyértelműen alátámasztották Merthoca felelősségét.

„Kaylani életét borzalmas bántalmazás oltotta ki. A család, amely szerette őt, most mérhetetlen fájdalmat él át. Ez az ügy mindannyiunkat megrázott”

– mondta a felügyelő.

A tárgyaláson kiderült, hogy a baba már hetekkel a halála előtt is sérüléseket szenvedett: a jobb szemén talált zúzódás miatt az anya az apát hibáztatta, később azonban megváltoztatta vallomását. Az orvosok szerint a sérülés

„Apró, de árulkodó jele volt annak, hogy Kaylani veszélyben van”.

A tragikus napon, július 8-án este Merthoca segélyhívást tett, azt állítva, hogy a kislánya nem lélegzik. A mentők eszméletlen állapotban találták a csecsemőt, aki azonnal kórházba került. Az orvosi vizsgálatok kiterjedt agykárosodást mutattak, amely egyértelműen fizikai bántalmazásra utalt.

Másnap az anyát letartóztatták gyilkossági kísérlet gyanújával. A rendőrségi testkamerák felvételén látszik, ahogy dührohamot kap, majd azzal fenyegetőzik, hogy „külföldre szökik”, ha szabadlábra helyezik. A kihallgatáson végig tagadta a bántalmazást, azt állítva, hogy a gyermeke „egyszerűen rosszul lett”.