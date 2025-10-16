Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Azt mondták, adjak neki paracetamolt” – gyomorfájásra panaszkodott, néhány órával később már halott volt a 20 éves egyetemista

gyomorfájás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 20:30
gyászfiatalegyetemista
Egy „szuper fitt” egyetemi hallgató hirtelen meghalt, néhány órával azután, hogy gyomorrontásra panaszkodott.
N.T.
A szerző cikkei

A 20 éves Joshua Adiefeh-t szeptember 28-án találták eszméletlenül testvérei – néhány héttel azután, hogy megkezdte az új tanévet a Manchester Metropolitan Egyetemen. Joshua elsőéves számvitel és pénzügy szakos hallgató volt, akire családja mély szeretettel emlékezik vissza.

Fejfájással küzdő férfi fogja a fejét.
Fotó: Djavan Rodriguez /  GettyImages

Ikertestvére, Joel elmondta, hogy Joshua az előző este még „tökéletesen jól” volt, mielőtt a tünetek jelentkeztek volna, és mindössze két órával azután meghalt, hogy testvérei segítséget hívtak.

„Előző este minden teljesen rendben volt. Aztán, ahogy telt az idő, egyre rosszabbul lett, ekkor kezdtek megjelenni a tünetek. Akkor még nem vette túl komolyan, mert úgy érezte, kontroll alatt van a helyzet”

– nyilatkozta Joel.

Joel azt is elmondta, hogy testvére állapota romlott, ezért mentőt hívott. Azonban hozzátette, hogy azt mondták neki, nem tudnak kimenni a lakásukra, és azt tanácsolták, adjon neki paracetamolt.

„Azt mondták, adjak neki paracetamolt, én pedig már hívtam a bátyánkat, aki úton volt. Kint találkoztam vele a [kollégium] előtt, együtt mentünk fel, és úgy találtuk meg Joshuát, hogy nagyon rossz állapotban volt. Már mozogni sem tudott és nem reagált semmire. Megpróbáltuk az oldalára fektetni, de nem történt javulás. Megérkezett a mentő, mindent megpróbáltak. Én, a bátyám és néhány barátja a konyhában vártunk, és miután mindent megpróbáltak, tényleg mindent, már nem volt mit tenniük.”

Joshua a mentők kiérkezését követő két órán belül elhunyt.

Joshua másik testvére, Daniel azt mondta, hogy ő egy „nagyon fitt fiatal” volt. Úgy emlékezett rá vissza, mint egy keményen dolgozó emberre, aki „különféle diétákat csinált”, hogy „csúcsformában maradjon”.

Daniel még ezt mondta:

„Hívő ember volt, és szeretetteljes személyiség. Ha egy szóval kellene jellemeznem a testvéremet, az az lenne: ‘tiszta szívű’. Sikeres akart lenni, hogy gondoskodhasson másokról, és pozitív képet mutasson a családunkról, hogy mindenki, aki körülötte volt, részesülhessen ebből.”

Joshua családja GoFundMe-gyűjtést indított, hogy fedezni tudják a temetés költségeit. Az adománygyűjtő oldalon eddig 17 814 font gyűlt össze a kitűzött 22 000 fontból, közel 1000 ember adományozott, hogy segítsen „megünnepelni Joshua életét és emlékét” – írja a Mirror

