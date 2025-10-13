Drámai pillanatok Siófokon: gumicukor akadt egy kisfiú torkán, a Tesco előtt küzdöttek érte

Gumicukor akadt egy kisfiú torkán - szüleivel egy szupermarket parkolójában voltak, amikor megakadt az édesség a kisfiú torkán. Szerencséjükre két rendőr épp arra járt, és azonnal segítségükre siettek.

Majdnem tragédiát okozott a gumicukor, csak a szerencsén múlt a kisfiú élete Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gumicukor okozott majdnem tragédiát

Vasárnap délután majdnem tragédia történt a siófoki Tesco parkolójában. A szülők, Tóthi Nikolett és Füves István éppen végeztek a bevásárlással, és kisfiukkal, Dominikkel tartottak az autóhoz, amikor a kétéves kisgyerek félrenyelt 3-4 gumicukrot és fuldokolni kezdett - ismertette a Sonline.hu cikkében.

Egy pillanat alatt történt a baj: a kisfiú nem kapott levegőt, arca elfehéredett, majd elszürkült és ellilult.



Jöttünk ki a Tescóból, gumicukor volt a kicsi kezében. Apa szeretett volna kérni egy szemet, de Dominik irigy lett, és hirtelen 3–4 darabot a szájába nyomott. Rögtön félrenyelte. Először kifehéredett, majd elszürkült és ellilult. Kivettük a kocsiból, és ütögetni kezdtem a hátát. Egy kis darab cukor ki is jött, hányt is a kicsi

– idézte fel a történteket a Sonline.hu-nak az iregszemcsei édesanya.

Szerencsére éppen abban a pillanatban érkezett a parkolóba egy rendőrautó. A Siófoki Rendőrkapitányság két járőre, Szücs Kornél és Bakos Benjámin azonnal észrevették a bajba jutott családot, és habozás nélkül cselekedtek. Az anyát és a kisfiút beültették a rendőrautóba, majd szirénázva indultak a Siófoki Kórház felé.

„A párom közben próbálta hívni a 112-t. Amíg átkapcsolták a mentőállomásra, mi már a kórház felé tartottunk. Még az autóban hallatszott egy nagy sóhaj, és ahogy megálltunk a sürgősségi előtt, visszatért Dominik színe. Amikor beértünk, felsírt, mire felértünk a gyerekorvoshoz, már hangosan sírt. Az orvos szerint jó, hogy ilyen gyorsan reagáltunk annak ellenére, hogy végül nem volt szükség beavatkozásra” – mondta megkönnyebbülten az édesanya. Nikolett hozzátette, hogy a rendőrök lélekjelenléte nélkül könnyen tragédia is történhetett volna.

Már épp pánikroham tört rám, amikor megjöttek. És amikor megláttam őket, azt éreztem, hogy nem lesz baj, mert segítenek

– fogalmazott.