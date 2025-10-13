Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A gumicukortól az olimpiai aranyig

2025. október 13.
Volt idő, amikor Kós Hubert számára a legnagyobb motiváció egy edzés végén egy marék gumicukor volt. „Egész edzésen azon gondolkodtam, mennyit kapok a végén, és azért úsztam szépen, hogy többet kapjak” – nevet ma. Ez a gyermeki ösztön később komoly elszántsággá nőtte ki magát: a gumicukor helyét átvette a fejlődés öröme, a mozdulat tökéletessége. „A technika a legfontosabb. Ha kicsiként megtanulod jól, később a gyorsaság magától jön” – vallja.

A gyerekkori edzések után jöttek a komolyabb döntések. Ahogy egyre jobban belemerült a sportba, úgy nőtt a tét: reggeli kelések, kihagyott születésnapi zsúrok, lemondott péntek esték. A hétvégék hajnalban kezdődtek, és egyre inkább a medence köré rendeződött minden. Később jöttek a doppingellenőrzések és a hollétjelentések, amelyek miatt már a spontán programokat is előre kellett tervezni. 

Gyerekként ezt nehéz megérteni. Később rájössz: minden ‘nem’ mögött ott van egy fontosabb ‘igen’. Ezek a lemondások tesznek azzá, aki vagy. 

Ezt a hozzáállást igyekszik továbbadni a fiatal generációknak az MBH Bank márkanagyköveteként. 

A család ebben kulcsszerepet játszott. Nemcsak edzésre vitték, hanem akkor is mellette álltak, amikor éppen elege lett az egészből. Mindig emlékeztették: gyerekként ő maga mondta ki, hogy olimpiai bajnok akar lenni. 

Addig mondták, amíg elhittem

– fogalmaz. Ez a mondat a mai napig erőt ad, különösen a nehéz időszakokban. 

És ilyen nehéz időszak bőven akadt. A 2021-es olimpia különösen fájdalmas emlék: elizgulta a futamot, nem jutott tovább, 20. lett. 
 

Azt hittem, mindent elvégeztem, és mégsem. Összedőlt a világ egy pillanatra.

– mondja most. 

Ez a csalódás mégsem törte meg – inkább új szintre emelte a motivációját. Fél évvel később már felnőtt Eb-bronzzal a nyakában állt dobogón, és tudta: a gyerekkori álom még mindig elérhető. 

Rájöttem, hogy a munka sosem vész el. Lehet, hogy csak később hoz eredményt, de egyszer visszakapod.

Ezt a felfogást úton útfélen megerősítette benne a családja.  

Azóta tudatosabban építi a felkészülését: bemelegítés legfeljebb 20 perccel a rajt előtt, hogy ne hűljön ki és ne legyen ideje túlgondolni; új fókusz a vegyes helyett a hát, amivel végül világbajnoki és olimpiai címig jutott. Apró döntések, amelyek összeadódva újra visszaadták az önbizalmát. 

Ha ma tanácsot adna a fiatal sportolóknak, három szóban foglalná össze: kitartás, tudatosság, tökéletes úszótechnika

A gyors győzelmet nem érdemes erőltetni. Előbb legyen szép, amit csinálsz, a gyorsaság majd ráépül. És amikor eljön a nehéz időszak, akkor sem szabad feladni. Az számít, ki marad bent a munkában a végéig.

 

 

