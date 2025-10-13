A gumicukortól az olimpiai aranyig

A gyerekkori edzések után jöttek a komolyabb döntések. Ahogy egyre jobban belemerült a sportba, úgy nőtt a tét: reggeli kelések, kihagyott születésnapi zsúrok, lemondott péntek esték. A hétvégék hajnalban kezdődtek, és egyre inkább a medence köré rendeződött minden. Később jöttek a doppingellenőrzések és a hollétjelentések, amelyek miatt már a spontán programokat is előre kellett tervezni.

Gyerekként ezt nehéz megérteni. Később rájössz: minden ‘nem’ mögött ott van egy fontosabb ‘igen’. Ezek a lemondások tesznek azzá, aki vagy.

Ezt a hozzáállást igyekszik továbbadni a fiatal generációknak az MBH Bank márkanagyköveteként.

A család ebben kulcsszerepet játszott. Nemcsak edzésre vitték, hanem akkor is mellette álltak, amikor éppen elege lett az egészből. Mindig emlékeztették: gyerekként ő maga mondta ki, hogy olimpiai bajnok akar lenni.

Fotó: SportX

Addig mondták, amíg elhittem

– fogalmaz. Ez a mondat a mai napig erőt ad, különösen a nehéz időszakokban.

És ilyen nehéz időszak bőven akadt. A 2021-es olimpia különösen fájdalmas emlék: elizgulta a futamot, nem jutott tovább, 20. lett.



Azt hittem, mindent elvégeztem, és mégsem. Összedőlt a világ egy pillanatra.

– mondja most.

Ez a csalódás mégsem törte meg – inkább új szintre emelte a motivációját. Fél évvel később már felnőtt Eb-bronzzal a nyakában állt dobogón, és tudta: a gyerekkori álom még mindig elérhető.

Rájöttem, hogy a munka sosem vész el. Lehet, hogy csak később hoz eredményt, de egyszer visszakapod.

Ezt a felfogást úton útfélen megerősítette benne a családja.

Azóta tudatosabban építi a felkészülését: bemelegítés legfeljebb 20 perccel a rajt előtt, hogy ne hűljön ki és ne legyen ideje túlgondolni; új fókusz a vegyes helyett a hát, amivel végül világbajnoki és olimpiai címig jutott. Apró döntések, amelyek összeadódva újra visszaadták az önbizalmát.

Ha ma tanácsot adna a fiatal sportolóknak, három szóban foglalná össze: kitartás, tudatosság, tökéletes úszótechnika.