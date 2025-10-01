Csak egy szelfit akart, 200 métert zuhant a halálába a hegymászó

Szelfit akart készíteni egy 31 éves kínai férfi, Mr. Hong, ám a fotó az életébe került. A fiatal hegymászó ugyanis egy havas hegyi túrán akart készíteni magáról egy képet a kínai Szecsuan tartományban található Nama-hegyen. A szemtanúk elmondása szerint a szeptember 25-ei tragédia azok után következett be, hogy Mr. Hong egy hasadék közelében elvesztette az egyensúlyát, miután lecsatolta magáról a biztonsági kötelét a fénykép elkészítésének érdekében a havas csúcson, 5588 méteres magasságban. Ekkor csúszott le a hegyoldalon, hegymászó társai szeme láttára.

Egyetlen fotó miatt vesztette életét a hegymászó Fotó: Freepik

Szemtanúk elmondása szerint Mr. Hong azért sem tudott megkapaszkodni semmiben a havas hegyoldalon, mert nem volt nála csákány. A helyszínre a balesetet követően azonnal mentőcsapatokat hívtak, de a 31 éves férfi életét sajnos már nem lehetett megmenteni, hamarosan halottnak nyilvánították. Holttestét később a közeli Gongga Mountain Town településre szállították.

Több mint 200 métert zuhant a fotó miatt

Mr. Hong unokatestvére a tragédiát követően kiemelte, a 31 éves férfinek ez volt az első próbálkozása a hegymászásra. A tragikus esetetet azonban tovább súlyosbítja, hogy a túracsoport nem jelentette be mászási szándékát, így nem szerzett hivatalos engedélyt rá. A nyomozás eddigi állása szerint a halálesetet a biztonsági szabályok megsértése okozta.

Ha a kötelet nem oldja ki, ez talán nem történt volna meg

- közölték az illetékes hatóságok, akik továbbra is vizsgálják a tragikus baleset körülményeit, írja a DailyStar.