Havas Jon a fővárosban forgat: itt látták Kit Haringtont reggelizni

A Trónok harca sztárját egy budapesti reggelizőben kapták lencsevégre, aki dögösebb, mint valaha. A magyar hölgyeknek a figyelmébe ajánljuk a pesti utcákat, hiszen a színész jelenleg itt forgat, de kitudja meddig. Havas Jon most a Magyarországot akarja az uralma alá hajtani?

Havas Jon Budapesten tartózkodik Fotó: Hbo

Havas Jon a magyar fővárosban forgat

Magyarországra érkezett Kit Harington, alias Havas Jon. A 38 éves brit színész egy újlipótvárosi reggelizőben evett, a személyzet pedig közös képet is tudott vele készíteni.

A színész következő projektje A Tale of Two Cities című BBC minisorozat lesz. A sorozat az 1859-es Dickes-regényt veszi alapul. Maga a történet az 1780-as években játszódik Londonban és Párizsban. A történt szerint Lucie Manette megtudja, hogy apja életben van, majd a sztori hazaárulással és Kit Harington alakításával egy önpusztító életet folytató ügyvéddel, Sydney Cartonnal folytatódik - számolt be róla a Life.hu.

Az események folytatásában pedig egy elképesztő szerelmi háromszög bontakozik ki, miközben az ország a forradalom küszöbén áll. A forgatás szeptemberben kezdődött el Budapesten, így érdemes a városban bóklászni annak, aki szeretne találkozni Havas Jon megformálójával.