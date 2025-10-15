„Boldog voltam, hogy valahogy tudta, mit kell tenni” – FaceTime-on hívott segítséget egy 3 éves kisfiú, megmentette az anyukája életét

A 3 éves Cody kitüntetést kapott, amiért megmentette anyukája életét egy epilepsziás roham alatt.

Anyukája életét mentette meg a 3 éves kisfiú Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Shantell Woods éppen otthon főzött október 9-én Michigan államban, amikor hirtelen szédülni kezdett, ezért leült a kanapéra. Néhány perccel később epilepsziás rohamot kapott, és eszméletlenül feküdt a nappaliban.

Olyan súlyos rohamom volt, hogy könnyen az életembe kerülhetett volna

- mondta később az édesanya.

A mindössze 3 éves Cody ekkor gyorsan cselekedett. Elővette édesanyja telefonját, feloldotta, majd FaceTime-on felhívta anyja egyik barátnőjét, Kayát. A nő azonnal hívta a 911-et, és a mentők hamarosan a helyszínre érkeztek.

Nagyon meglepődtem, de boldog voltam, hogy valahogy tudta, mit kell tenni abban a pillanatban

- mesélte Kaya.

Shantell Woodsot nemrég diagnosztizálták epilepsziával. Emellett cukorbetegsége és magas vérnyomása is van, ami miatt rohamosan romlott az állapota, és a rohamai egyre gyakoribbá váltak.

Anyukája életét mentette meg, kitüntetést kapott a kisfiú

A kisfiút azóta hősként ünneplik. Édesanyja szerint Cody rendkívül okos, és ő az ő személyes hőse.

Október 14-én az Oakland Megyei Seriff Hivatal hivatalos kitüntetésben részesítette Codyt: Ifjú helyettes seriff címet kapott a bátor cselekedetéért.

Ez jó emlékeztető minden szülőnek arra, hogy beszélgessünk a gyerekeinkkel arról, hogy mit tegyenek vészhelyzet esetén. Tudják, hogyan kell hívni a 911-et, és mikor szabad csak hívni? Ez a kisfiú rájött és az a legfontosabb győzelem, hogy az anyukája ma itt lehet velünk

- mondta Michael Bouchard, az Oakland megyei seriff.

Később az édesanyát is megdicsérték, amiért ilyen érett, segítőkész és életrevaló kisfiút nevelt - írja a People.