Több mint hatezren segítenek Beni gyógyulásában – így van most a kisfiú

Korábban írtunk a 2022 márciusában született Beniről. Születése hagyományosan indult, viszont egy sürgősségi császármetszés után agyi parézissel (CP) diagnosztizálták. A három és fél éves kisfiúért gyűjtést szerveztek a szülők, a 'Jótékonysági licit Beniért' Facebook-csoport már több mint hatezer tagot számol. A csoporttagok naponta ajánlják licitre a legkülönfélébb tárgyakat.

Fotó: Facebook / Beni útja Facebook oldala

Beni útját rengetegen segítik – így éli mindennapjait a fiú

Elsőre egy jó kisugárzású és életvidám gyereket látunk benne, Beni viszont agyi bénulással és Down-szindrómával él. Az elmúlt három év során folyamatosan mozgásfejlesztéseken vesz részt, a fejlődéshez viszont egy erőteljesebb idegrendszeri regenerációra van szüksége. A szülők egy mexikói kezelésben, a NeuroCytonix terápiában látják a megoldást. Ehhez kezdtek gyűjtést szervezni oldalukon.

A gyűjtéssel egyidejűleg egy Facebook-csoportot is indítottak, ahol a támogatók licitre ajánlhatják értéktárgyaikat, ruháikat, könyveiket, vagy akár egy szolgáltatást is. A szülők szinte alig győzik fogadni a felajánlásokat, a csoporthoz ugyanis már több mint hatezren csatlakoztak.

Szerencsénk van, hogy nem őrületesen nagy összegekről van szó, másrészt pedig nem az élete múlik rajta

- nyilatkozta lapunknak Gergely, Beni édesapja. A mindennapokat tekintve Beni jól érzi magát, sokat alszik, viszont a gondozása maximális figyelmet követel.

Nemrég elvittük egy meleg vizes fürdőbe, ott nagyon könnyen el tud lazulni, hasonlóan mikor ringatjuk és éneklünk neki. Az etetés viszont nem egyszerű feladat, például egy reggelivel akár egy óra is elmegy. Teljes embert kíván a gondozása. A nagylányunkat korábban ha leraktuk aludni tudtam, van egy-két órám dolgozni. Beninél ez nem működik; ha dolgoznom kell, akkor a feleségem van vele. Éjszaka pedig ha nehezen alszik, többször is fel kell kelnünk hozzá

- magyarázta Gergely.