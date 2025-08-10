Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Kómába helyezték a népszerű riporternőt, halálos betegséggel küzdött

Emma Saunders
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 08:30
SkybetegségPremier League
Emma Saunders pajzsmirigyrák kezelésen esett át, agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála, majd kómába helyezték. A brit riporternő túl van a nehezén.

Szörnyű megpróbáltatásokon ment keresztül Nagy Britannia egyik legnépszerűbb riporternője. A Sky Sports műsorvezetője, a Premier League labdarúgó mérkőzésein dolgozó Emma Saunders először pajzsmirigyrák kezelésen esett át, agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála, majd kómába helyezték, hogy elősegítsék gyógyulását - írja a Daily Mail

Emma Saunders
Emma Saunders túl van a nehezén Fotó: Bradley Collyer - PA Images

A brit lap most arról számolt be, hogy Emma túl van a nehezén, javul az állapota, és a múlt hétvégén visszatért a televíziós munkájához.

"Lábadozom és újraépítem magam, szeretném megköszönni a családomnak és a barátaimnak a szilárd támogatásukat, a Sky-nál dolgozó kollégáimnak a türelmüket, amiért időt adtak nekem a gyógyulásra, és a csodálatos NHS orvosainak és ápolóinak a rendkívüli kedvességét és gondoskodását" - írta Emma az Instagram oldalán.

„Emma sokkal jobban van. Még mindig vannak apróbb problémák, de semmi komoly. Hosszú idő után először visszatért a munkába, ami jó hír" - nyilatkozta a nő férje, Will Still a Southampton labdarúgócsapatának edzője.

 

