"Elájult és soha többé nem ébredt fel" - egy dezodoros flakon követelte a 14 éves fiú életét

Egy édesapa világa percek alatt összedőlt. Az egyik pillanatban még 14 éves fiával együtt vacsorázott, majd eszméletlenül találták meg a szobájában, miután belélegezte egy dezodor gázait.

Az édesapa most mások figyelmét próbálja felhívni a dezodorok veszélyeire. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Egy flakon dezodor követelte a fiatal életét

Daniel Maguire, a sportos és egészségtudatos tinédzser, hirtelen meghalt szeptember 27-én, miután belélegezte egy dezodoros flakon gázait a családja dublini otthonában. Megtört édesapja, Dermot most figyelmeztetést adott ki a "fast gas" néven terjedő veszélyes trendről.

Egy dezodoros flakon elég volt ahhoz, hogy ezer ember élete megváltozzon.

- hangsúlyozta a gyászoló apa.

Dermot elmondta, hogy szeretné felhívni mások figyelmét is a veszélyre.

Ha csak egy fiatal életét meg tudjuk menteni, akkor Daniel nem halt meg hiába.

Az édesapa fia halálának éjszakájáról is beszélt, amikor életük teljesen felfordult.

Szeptember 26-án, este 11 óra körül lehetett, és én épp lefekvéshez készültem. Felszóltam Danielnek, aki a szobájában volt, és megkérdeztem, nála van-e a bejárati ajtó kulcsa, hogy bezárhassam. Daniel azt mondta, igen, nála van, és kértem, hogy dobja le. Ő azt mondta: "Semmi gond." Aztán nem hallottam semmit.

Dermot felment fiához, aki eszméletlenül feküdt szobája padlóján.

A bátyja, a 23 éves Adam, és én megpróbáltuk újraéleszteni, hívtuk a mentőket, de mélyen legbelül tudtam, amikor a mentők kivitték a házból, hogy már nincs velünk.

- mondta az édesapa, majd hozzátette, hogy a mentősök mindent megtettek, hogy megmentsék.

Elmondta, hogy azon az estén Daniel még focizott a barátaival, elment az edzőterembe, megvacsorázott, nevetgélt és beszélgetett a családjával, majd felment a szobájába. Tragikus halálával édesanyját, Yvonnet, apját, Dermotot, valamint estvéreit Adamet és Andrewt hagyta hátra.

Dermot hangsúlyozta, hogy Daniel nem volt drogfogyasztó vagy problémás tinédzser.

Egyszerűen hibát követett el. Hogy ez egy TikTok-kihívás miatt történt-e vagy sem, nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy Daniel hibázott. Elájult, és soha többé nem ébredt fel.

A család elmondta, hogy azóta több más fiatalról is hallottak, akik aeroszolos anyagok belélegzése után haltak meg, olyan tragédiákról, amelyek szerintük nem kapnak elég nyilvánosságot, így sokan nem is tudják, mekkora veszélyt jelentenek.