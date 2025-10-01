Tragikus csónakbaleset Püspökladánynál: örvény rántotta le a kutatókat - megszólalt a Borsnak az egyetem

Már közel egy napja dolgoznak erejüket megfeszítve a kutató-mentő csapatok, hogy megtalálják azt a fiatal egyetemi hallgatót, aki egy tragikus csónakbaleset után tűnt el a Hortobágy-Berettyó főcsatornán Püspökladánynál. A négy ember kedden (szeptember 30.) borult fel a csónakkal, a főcsatornán. Bár a baleset után hárman kiúsztak a vízből, az egyiküknek nyoma veszett. Kiderült: a csónakban ülők a Debreceni Egyetem kutatói voltak, éppen egy halbiológiai kutatást végeztek, amikor egy örvény a mélybe rántotta őket.
A területet azonnal ellepték a kutató-mentők, sőt, lapunk úgy értesült, hogy még a helyi horgászok is csatlakoztak a keresésbe: aki csak tudott, csónakba ült és azóta is minden erejükkel próbálják felkutatni az eltűnt fiatalt. Bár kedden este felfüggesztették a kutatást, szerdán hajnalban már újra vízre szálltak a csapatok, akik úgy tudjuk, ezekben a percekben is azon vannak, hogy megtalálják az egyetemistát.
A Debreceni Egyetem idő közben lapunknak megerősítette: az egyetem doktori iskoláját végző diákok és egy oktató volt a csónakban azon a tragikus napon. Az egyetem kutatói felügyelet mellett tartózkodtak a vízen:
A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot, a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat
- közölte a Borssal, a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Az intézmény azt is megerősítette, hogy az eltűnt hallgatót jelen pillanatban is keresik.
Hárman ki tudtak úszni, de egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben, keresése jelenleg is folyamatban van. A kutatást a hivatásos szervek végzik önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával
- tették hozzá.
Mint mondták, együttműködnek a hatóságokkal, emellett ők maguk is vizsgálatot indítottak az ügyben:
Az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat
- szögezték le.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtószolgálatának tájékoztatása alapján a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást.
