Dunai hajóbaleset: nincs még meg a válasz a legtitokzatosabb kérdésre

Több részlet is tisztázásra szorul a dunai hajóbaleset kapcsán. Többek között az, hogy valójában ki vezette azt a motorcsónakot, ami április 19-én felborult a Duna, tétényi szakaszán.

Zalán a dunai hajóbalesetben vesztette életét Fotó: police.hu

Ahogyan arról lapunk is beszámolt a baleset során öt ember vízbe esett, köztük hárman partra úsztak, míg egyiküket a rendőrök emelték ki a vízből. Azonban az ötödik utast, a 34 éves L. Zalánt, a Csepel SC labdarúgócsapatának erőnléti edzőjét, elvitte a víz. Őt több nap keresés után, vasárnap délben, Bölcskénél találták meg, amikor a Duna kimosta a testét a partra. Az ismerősei és a rokonai összeomlottak a hír hallatán. Ám nem csak őket viselte meg a hír, ugyanis információink szerint azok is sokkot kaptak, akik Zalánnal együtt utaztak a hajóban a tragédia napján.

A dunai hajóbaleset miatt a rendőrség, a 34éves Gy. Bálintot gyanúsította meg ittas járművezetéssel. Őrizetbe vették és ki is hallgatták, ám később elengedték. Lapunknak mosta férfi ügyvédje, Dencső Dávid számolt be a jelenlegi részletekről.

- Az ügyfelemet nem tartották őrizetben, kiengedték

– kezdte az ügyvéd.

- Szabadlábon védekezhet és védekezni is fog. Tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Bizonyítékaink vannak rá, videófelvételek, hogy nem az én ügyfelem vezette a hajót.

A dunai hajóbaleset helyszíne Budafok-Téténynél / Fotó: Google Maps

Az ügyvéd arról is beszélt, hogy ügyfelét megrázta, amikor megtalálták Zalán holttestét.

- Nemrég derült ki, hogy megtalálták Zalán holttestét. Nagyon bíztunk benne, hogy épségben fog előkerülni, de sajnos nem így lett. A hajón utazók egy nagyon régi baráti társaság tagjai. Régóta ismerték egymást. Éppen ezért ügyfelem is nagyon bízott abban, hogy Zalánnak nem lesz semmi baja és előkerül. Nagyon megrázta a halálhíre

– zárta.

Napvilágra került közben egy felvétel is, amin látszik, hogy nem Zalán vezette a hajót és Gy. Bálint is tagadja, hogy ő vezette volna. Így továbbra is rejtély, hogy a baleset pillanatában ki fogta a kormányt.

A TV2 Tények információi szerint a rendőrség által gyanúsított Gy. Bálintnak nincs érvényes hajóvezetői engedélye, a csónak tulajdonosának pedig – aki szintén a hajón volt a balesetkor – korábban elvették az engedélyét ittas vezetés miatt.