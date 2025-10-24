Munka közben érte az ártatlannak tűnő csípés a férfit, hetekkel később belehalt

Amikor Andrew Kanet egy bögöly okozta csípést szerzett munka közben, egyáltalán nem aggódott. A piros folt csak enyhe viszketést okozott, és az orvosok által felírt antibiotikumok úgy tűnt, megoldották a problémát, azonban állapota hirtelen és rohamosan romlani kezdett.

Az ártatlan csípés miatt a férfi állapota gyorsan romlani kezdett. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Eleinte nem aggasztotta a csípés a fiatal gazdát

A 31 éves farmmunkás alig néhány héttel a rovarcsípés után váratlanul meghalt, miután egy éjszakai program közben összeesett, majd szepszist kapott a cramlingtoni kórházban. Andrew hetekig kómában feküdt, időnként reménykeltő jeleket mutatva a gyógyulásra, mielőtt végül szeptember 18-án elhunyt.

Édesanyja, az 52 éves Rachel Kane végig mellette volt a kórházi tartózkodása alatt, és fia temetése előtt megható szavakkal emlékezett meg róla.

Erős, nagy darab fiú volt. Sosem gondoltam volna, hogy egy légycsípés ilyen véget érhet. Szörnyű volt. Nagyon gyorsan kezdett leépülni. Egészen a végéig mellette voltam.

- mondta összetörve, hozzátéve, hogy még mindig újrajátszódnak a fejében a történtek.

Andrew Widdringtonban nőtt fel egy gazdálkodó családban, de munkája miatt az egész országot bejárta. Követte a családi hagyományt, főként tejgazdaságokban dolgozott, de kipróbálta magát a festésben és dekorálásban is.

Andrewt egy Shrewsburyben található farmon csípte meg a rovar, és anyja volt az, aki rábeszélte, hogy menjen el orvoshoz.

Ő nem aggódott. Azt gondolta, kicsit piros, viszket, majd elmúlik. Viszont a karján lévő seb sosem gyógyult be.

Az antibiotikumok látszólag használtak, de egy este, miközben egy barátjával ivott Morpethben, hirtelen összeesett. Azonnal kórházba szállították Cramlingtonba, ahol szepszis alakult ki nála. Öt héten át harcolt az életéért, ezalatt átvitték a Newcastle-i Freeman kórházba, ahol mesterséges kómába helyezték, és később biztató jeleket mutatott.

Nagy reményeket fűztek hozzá, de aztán a fertőzés újra visszatért, sokkal erősebben, és gyorsan terjedni kezdett. A szervei leálltak. Végig mellette maradtam a kórházban. Nehezemre esett elmenni onnan, még éjszaka is. Amikor magához tért, mindig hazaküldtek.

- mesélte Rachel.