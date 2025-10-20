Halálos csípésű rovar terjed az országban - Magyarországra is betört a veszélyes lódarázs

Riasztást adtak ki Magyarországon az ázsiai lódarázs miatt, amely az utóbbi években rohamosan terjed Európa-szerte. Az inváziós faj jóval agresszívebb és veszélyesebb, mint az őshonos európai lódarázs: ha megzavarják, akár több száz példány is egyszerre támadhat.

Veszélyes lódarázs jelent meg az országban (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Az ázsiai lódarázs nagy veszélyt jelent a mezőgazdaságra és az őshonos méhekre

A darázs elsősorban más rovarokat, köztük a méheket pusztítja, ezzel súlyos károkat okozva a beporzásban és a mezőgazdaságban. Magyarországon több vármegyében is csapdákat helyeztek ki a szakemberek, hogy időben észleljék a faj megjelenését - közölte a BAMA.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület országos megfigyelőhálózatot működtet, a méhészek pedig hetente ellenőrzik a kihelyezett csapdákat. Gyanús példány észlelésekor fényképet kell készíteni, majd elküldeni a [email protected] címre, vagy jelezni a Természettudományi Múzeumnak.

Nem összetévesztendő az európai fajtával

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a lakosság ne tévessze össze az ázsiai lódarazsat az őshonos, békésebb európai fajtával, amely természetes része az ökoszisztémának. A gyanús egyedek fekete testűek és narancssárga potrohúak, ezek észlelése esetén különösen fontos a bejelentés.

Az ázsiai lódarázs a Távol-Keletről származik, és 2004-ben bukkant fel először Európában, valószínűleg egy virágcserép-szállítmánnyal érkezve Franciaországba. Azóta robbanásszerűen terjed a kontinensen, és mostanra Magyarországot is elérte - írta az Origo.