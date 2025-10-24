Applikáción keresztül értesült betegségéről az anyuka: „Nem volt senki, akihez fordulhattam volna”

Lucy Bradley a brit NHS (állami egészségügyi szolgálat) alkalmazásába lépett be, hogy megnézze egy vérvizsgálat eredményét. Nem is sejtette, hogy ekkor tudja meg, hogy 3. stádiumú vesebetegségben szenved.

Applikáción keresztül értesült vesebetegségéről az anyuka

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A 29 éves nő egyedül volt otthonában, Hemel Hempsteadben, amikor a diagnózissal szembesült. A betegségről addig még csak nem is hallott.

Bradley nemrég hozta világra gyermekét, és orvoshoz fordult, miután hosszabb ideje fáradtnak és gyengének érezte magát. A vérvizsgálat vérszegénységet mutatott ki, ezért háziorvosa további vizsgálatokat rendelt el a vesefunkció ellenőrzésére.

A nő nem tudta elhinni, hogy egy ilyen hírrel kellett szembesülnie egy applikáción keresztül, mindenféle figyelmeztetés nélkül.

Ebben a modern társadalomban minden automatizált üzenetekkel működik, de amikor ilyen személyes dolgokról van szó, ez az egész embertelen.

Semmiből jött a vesebetegség diagnózisa

A 3. stádiumú vesebetegség enyhe vagy közepes veseműködési zavar, amely növeli a szívbetegségek kockázatát. Mivel a diagnózishoz nem tartozott semmilyen magyarázat, Bradley egy hétig teljes bizonytalanságban maradt, mire orvoshoz tudott fordulni.

A legrosszabb az ismeretlentől való félelem volt. Egy olyan betegségről értesültem, amelynek a létezéséről sem tudtam. Akkoriban nem volt senki, akihez fordulhattam volna.

Ezután személyes időpontot egyeztetett háziorvosával, aki első körben azt mondta neki, hogy nincs aggodalomra ok. Mivel továbbra is aggódott, újabb vizsgálatot kért, majd vesespecialistához irányították.

Bradley ezután egy jótékonysági szervezethez fordult, amely hivatalos panaszlevelet írt az NHS-nek az applikáción keresztül történt diagnózisközlés miatt. Mint kiderült, nem ő volt az egyetlen: több beteg is hasonló módon, magyarázat nélkül kapta meg súlyos diagnózisát, ami után a segélyvonalhoz fordultak segítségért.

A jótékonysági szervezet ugyanakkor hangsúlyozta:

Bár a digitális kommunikáció sokak számára hasznos, folyamatosan mérlegelni kell, hogy egyes betegek inkább személyes kapcsolatot igényelnek az egészségügyi szakemberekkel.

Az NHS irányelvei szerint a betegek nem kaphatnak súlyos diagnózist digitális csatornán megfelelő kontextus vagy támogatás nélkül. Most azon dolgoznak, hogy az alkalmazást úgy módosítsák, hogy hasonló helyzet ne fordulhasson elő -írja a The Independent.