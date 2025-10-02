"El sem tudom mondani, mennyire tönkretette az elmúlt 12 évemet" - refluxnak hitte tüneteit a YouTuber, majd fény derült a ritka betegségre

Egy évtizeden át a YouTuber, Alfie Deyes megosztotta milliós rajongótáborával, milyen nehézségekkel és küzdelmekkel jár együtt élni a savas refluxszal. Azonban egy tesztnek köszönhetően rádöbbent arra, hogy valami teljesen más betegséggel küzd valójában.
A 32 éves férfinél, aki jegyben jár videós társával, Zoe Suggal, nyelőcső achalasiát diagnosztizáltak, egy ritka betegséget, amely 100 000 emberből kevesebb mint tizenkettőt érint.
Az achalasia bénulást okoz a nyelőcsőben, ami azt jelenti, hogy az étel nem tudja megkezdeni útját az emésztőrendszeren keresztül. A normális étkezés képtelensége komoly károkat okoz az általános egészségi állapotban, és közvetve súlyvesztést, ásványi anyag-hiányt és izomsorvadást eredményezhet.
Szóval alapvetően, amikor lenyelsz egy falat ételt, az normál esetben egyenesen lemegy a nyelőcsövön át a gyomrodba. A gyomrod tetején viszont van egy izomgyűrű, egy záróizom a nyelőcsövön. Ez az izom a gyomrom tetején, a nyelőcsövem alján túl szoros volt, és nem engedte át az ételt. Amikor tehát azt mondom, hogy úgy érzem, mintha az étel a torkomban ragadt volna, akkor az ténylegesen ott ragadt.
- magyarázta Deyes, aki Zoeval két kislányt nevel együtt.
Deyes elmondta, hogy 3,6 milliós követőtábora közül néhányan észrevették, hogy egyre törékenyebbnek tűnik, ami aggodalommal töltötte el, hogy talán nem egyszerű krónikus gyomorégéssel van dolga. Bevallotta, hogy évek óta küzdött az étkezéssel, és ez megakadályozta abban, hogy teljes életet éljen szeretteivel, ugyanis az éttermi látogatások és kávézások túl nyomasztóvá váltak.
Próbáltam megoldani a helyzetet, orvosokhoz jártam, hogy kiderítsem, mi lehet a baj, de egyszerűen nem tudtam irányítani. Az utóbbi három évben odáig fajult, hogy nem tudtam befejezni egy étkezést sem. Néha elkezdtem enni, lenyeltem egy falatot, és az ott ragadt.
- mondta a YouTuber, aki sokszor önmagát hibáztatta a betegség miatt.
A növekvő aggodalom miatt párjához fordult segítségért 2024 végén, és mindketten úgy gondolták, hogy a betegség már elviselhetetlen.
Egy TikTok-videó adott új reményt, amiben egy nő báriumos nyelési tesztjét mutatták, amely során folyadékot kell lenyelni röntgenvizsgálat közben, hogy az esetleges elzáródások kiderüljenek. A vizsgálat láttán Deyes egyből arra gondolt, hogy ez rávilágíthat a problémájára.
Brightonban talált egy orvost, aki a nyelési rendellenességek szakértője. Azonban figyelmeztette, hogy 99-ből 100 ilyen teszt eredménytelen, de Deyes sajnos pont az 1 százalékba tartozott.
A vizsgálat során krétaszerű folyadékot kellett innia, majd röntgenasztalon különböző testhelyzetekbe állnia és feküdnie, hogy az elzáródások láthatóvá váljanak. Bár attól tartott, hogy nem tudja lenyelni a folyadékot, az orvos szinte azonnal észrevette a problémát.
Esküszöm, nem telt el 10 másodperc, és azt mondta: "Ó igen, látom mi ez. Látom, mi történik." Én csak néztem, hogy "Mi?" Mire ő: "Igen, mindent látok, nézd csak, fordítsuk el a röntgent, és nézheted élőben, miközben nyeled a folyadékot." Teljesen ledöbbentem, hogy végre lehet megoldás erre a problémára, amelyről el sem tudom mondani, mennyire tönkretette az elmúlt 12 évemet, ha nem még többet.
- mesélte a diagnózis pillanatáról a YouTuber.
Elárulta, hogy 20 éven át mindig a stresszre fogta a tüneteket és önmagát hibáztatta. Egy olyan csatát vívott mindennap, amiről azt hitte, hogy ő okozza.
Deyes végül egy egyszerű, pár perces beavatkozáson esett át, amely során meglazították az izmokat, amely lehetővé tette számára, hogy újra normálisan étkezzen. További vizsgálatokra is elküldték, többek között komolyabb problémák kizárása érdekében, amelyek szerencsére mind negatív eredményt hoztak - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.