"El sem tudom mondani, mennyire tönkretette az elmúlt 12 évemet" - refluxnak hitte tüneteit a YouTuber, majd fény derült a ritka betegségre

Egy évtizeden át a YouTuber, Alfie Deyes megosztotta milliós rajongótáborával, milyen nehézségekkel és küzdelmekkel jár együtt élni a savas refluxszal. Azonban egy tesztnek köszönhetően rádöbbent arra, hogy valami teljesen más betegséggel küzd valójában.

A férfi életét éveken át beárnyékolta a ritka betegség. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rajongói aggódni kezdtek a férfi videói láttán

A 32 éves férfinél, aki jegyben jár videós társával, Zoe Suggal, nyelőcső achalasiát diagnosztizáltak, egy ritka betegséget, amely 100 000 emberből kevesebb mint tizenkettőt érint.

Az achalasia bénulást okoz a nyelőcsőben, ami azt jelenti, hogy az étel nem tudja megkezdeni útját az emésztőrendszeren keresztül. A normális étkezés képtelensége komoly károkat okoz az általános egészségi állapotban, és közvetve súlyvesztést, ásványi anyag-hiányt és izomsorvadást eredményezhet.

Szóval alapvetően, amikor lenyelsz egy falat ételt, az normál esetben egyenesen lemegy a nyelőcsövön át a gyomrodba. A gyomrod tetején viszont van egy izomgyűrű, egy záróizom a nyelőcsövön. Ez az izom a gyomrom tetején, a nyelőcsövem alján túl szoros volt, és nem engedte át az ételt. Amikor tehát azt mondom, hogy úgy érzem, mintha az étel a torkomban ragadt volna, akkor az ténylegesen ott ragadt.

- magyarázta Deyes, aki Zoeval két kislányt nevel együtt.

Deyes elmondta, hogy 3,6 milliós követőtábora közül néhányan észrevették, hogy egyre törékenyebbnek tűnik, ami aggodalommal töltötte el, hogy talán nem egyszerű krónikus gyomorégéssel van dolga. Bevallotta, hogy évek óta küzdött az étkezéssel, és ez megakadályozta abban, hogy teljes életet éljen szeretteivel, ugyanis az éttermi látogatások és kávézások túl nyomasztóvá váltak.

Próbáltam megoldani a helyzetet, orvosokhoz jártam, hogy kiderítsem, mi lehet a baj, de egyszerűen nem tudtam irányítani. Az utóbbi három évben odáig fajult, hogy nem tudtam befejezni egy étkezést sem. Néha elkezdtem enni, lenyeltem egy falatot, és az ott ragadt.

- mondta a YouTuber, aki sokszor önmagát hibáztatta a betegség miatt.

Az elviselhetetlen betegség fényében egy teszt adott reményt

A növekvő aggodalom miatt párjához fordult segítségért 2024 végén, és mindketten úgy gondolták, hogy a betegség már elviselhetetlen.