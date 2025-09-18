Még előtte állt az egész élet: nem láthatja felnőni 3 éves kislányát a családanya

Amikor a 29 éves Jemma Lunson gyomra égni kezdett és refluxa lett, nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Sok más fiatal anyukához hasonlóan ő is azt feltételezte, hogy a stressz, a diéta vagy egyszerűen csak a mindennapi élet része. De heteken belül darabokra hullott a világa.

Fotó: GoFundMe

Jemmával, aki a hároméves Sunni édesanyja, most közölték, hogy negyedik stádiumú nyelőcsőátmeneti rákban szenved – egy ritka és agresszív rákformában, amely szinte soha nem fordul elő az ő korosztályában élő nőknél. Idősebb nővére, Maddyson Solano azt mondta, hogy a diagnózis elfogadását az teszi még nehezebbé, hogy Jemma első tünetei mennyire hétköznapinak tűntek.

„Csak azt gondolta, hogy talán a diétája miatt van, vagy valami hasonló, de nem javult az állapota” – mondta Maddyson a Daily Mailnek. „Szedte a szokásos reflux és emésztési zavarok elleni gyógyszert, és nem igazán tulajdonított neki nagy jelentőséget.”

Először csak gyomorégés volt. Aztán áprilisra Jemma észrevette, hogy nem tud rendesen nyelni. „Képtelen volt lenyelni és megemészteni az ételt. Elakadt a torkában, és le kellett dugnia az ujjait a torkán, hogy kimozdítsa. Kezdett fulladozni” – mondta Maddyson.

A következő hetekben a helyzet rosszabbodott. Még olyan folyadékok is, mint a kávé és a víz, megrekedtek. „Ekkor ment el az orvosához, és azt mondta, hogy valami nincs rendben” – magyarázta a nővére.

Egy endoszkópia feltárta a lesújtó igazságot: egy 4 cm-es daganat feküdt Jemma nyelőcsövének és gyomrának találkozásánál, körülbelül 38 cm-rel lejjebb a nyelőcsövében. A biopszia megerősítette, hogy rákos.

„A sebész azt mondta neki, hogy nagyon ritka, hogy egy ilyen korú embernek ilyen daganata legyen. Ha egy 70 és 90 év közötti nőről van szó, aki egész életében dohányzott, akkor igen, gyakori. De Jemma csak 29 éves volt. Azt mondta nekünk, reméli, hogy téved – de nem tévedett” – mondta Maddyson.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák már messze túlterjedt a nyelőcsövén.

„A nyelőcsőben kezdődött, ott volt az eredeti daganat. Átterjedt az egész májára, így az egész mája be van fedve. A jobb csípőcsontjában és a nyirokcsomóiban is jelen van” – mondta Maddyson.