Még előtte állt az egész élet: nem láthatja felnőni 3 éves kislányát a családanya

Amikor a 29 éves Jemma Lunson gyomra égni kezdett és refluxa lett, nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Sok más fiatal anyukához hasonlóan ő is azt feltételezte, hogy a stressz, a diéta vagy egyszerűen csak a mindennapi élet része. De heteken belül darabokra hullott a világa.
Jemmával, aki a hároméves Sunni édesanyja, most közölték, hogy negyedik stádiumú nyelőcsőátmeneti rákban szenved – egy ritka és agresszív rákformában, amely szinte soha nem fordul elő az ő korosztályában élő nőknél. Idősebb nővére, Maddyson Solano azt mondta, hogy a diagnózis elfogadását az teszi még nehezebbé, hogy Jemma első tünetei mennyire hétköznapinak tűntek.
„Csak azt gondolta, hogy talán a diétája miatt van, vagy valami hasonló, de nem javult az állapota” – mondta Maddyson a Daily Mailnek. „Szedte a szokásos reflux és emésztési zavarok elleni gyógyszert, és nem igazán tulajdonított neki nagy jelentőséget.”
Először csak gyomorégés volt. Aztán áprilisra Jemma észrevette, hogy nem tud rendesen nyelni. „Képtelen volt lenyelni és megemészteni az ételt. Elakadt a torkában, és le kellett dugnia az ujjait a torkán, hogy kimozdítsa. Kezdett fulladozni” – mondta Maddyson.
A következő hetekben a helyzet rosszabbodott. Még olyan folyadékok is, mint a kávé és a víz, megrekedtek. „Ekkor ment el az orvosához, és azt mondta, hogy valami nincs rendben” – magyarázta a nővére.
Egy endoszkópia feltárta a lesújtó igazságot: egy 4 cm-es daganat feküdt Jemma nyelőcsövének és gyomrának találkozásánál, körülbelül 38 cm-rel lejjebb a nyelőcsövében. A biopszia megerősítette, hogy rákos.
„A sebész azt mondta neki, hogy nagyon ritka, hogy egy ilyen korú embernek ilyen daganata legyen. Ha egy 70 és 90 év közötti nőről van szó, aki egész életében dohányzott, akkor igen, gyakori. De Jemma csak 29 éves volt. Azt mondta nekünk, reméli, hogy téved – de nem tévedett” – mondta Maddyson.
A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák már messze túlterjedt a nyelőcsövén.
„A nyelőcsőben kezdődött, ott volt az eredeti daganat. Átterjedt az egész májára, így az egész mája be van fedve. A jobb csípőcsontjában és a nyirokcsomóiban is jelen van” – mondta Maddyson.
Az orvosok úgy vélik, hogy mire nyelési problémák jelentkeznek, általában már túl késő. „Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet erre – mert Jem csak azt hitte, hogy gyomorégése és emésztési zavarai vannak, pedig valójában a rák mutatkozott meg. Persze, mindenkinél előfordul gyomorégés egyszer-egyszer, de ha hosszabb ideig nem múlik el, érdemes kivizsgáltatni” – sürgette a nővére.
Jemma legnagyobb félelme nem önmagáért volt, hanem a kislányáért.
„Eleinte az volt a gondolata, hogy van egy hároméves gyermeke. Ez volt a legfontosabb számára – mi lesz a gyerekemmel és az ő jövőjével?” – mondta Maddyson.
Jemma és lánya, Sunni elválaszthatatlanok. A hétvégéiket egyszerű örömök töltik ki - reggeli kávék, kirándulások a parkba, autózás a tengerpartra.
„Nagyon családcentrikus anya. Bármit megtenne a lányáért” – mondta a nővére.
Jemma partnere, Ethan Murdoch, akit 15 éve ismer, és négy éve vannak együtt, határozottan kiáll mellette. „Mindig is rajongott érte, de most még jobban. Bármit megtenne érte” – mondta Maddyson.
A hír lesújtotta Jemma családját, akik a világ „legönzetlenebb emberének” írják le őt.
„Amikor először hallottam, szomorú és dühös voltam. Összetörtnek éreztük magunkat. Nem igazságos, hogy egy ilyen korú embernek, aki előtt még ott áll az élet és a lánya élete, ezzel kell szembenéznie” – mondta Maddyson.
„Vannak esetek, amikor a fekete humorral próbálunk túljutni a helyzeten. Aztán van, amikor a férjem inge teljesen átázott, mert annyit sírtam. Hullámokban törnek ránk az érzelmek – harag, szomorúság, tagadás. Nincs egyetlen érzelem sem, ami megmaradna.”
Jemmának kanült ültettek be, és hamarosan megkezdi a kemoterápiát és az immunterápiát. A kezelést kéthetente kórházban fogják kapni, otthoni infúziók mellett. Visszavonul a munkából, hogy az egészségére és a lányával töltött időre koncentrálhasson. Egyelőre nehezen ehet, pépesített és folyékony ételeken él.
A barátok és a családtagok összefogtak, főztek Ethannek és Sunninak, elviszik őt a találkozókra, és segítenek a mindennapi szükségletekben. De a család realista is. A negyedik stádiumú rákkal kapcsolatban most az a legfontosabb, hogy Jemmának a legjobb esélyt adják a minőségi élethez. Létrehoztak egy GoFundMe-t, hogy segítsen fedezni az orvosi számlákat, a lakbért, és pénzügyi stabilitást biztosítson lánya jövőjéhez.
A család abban reménykedik, hogy Jemma története figyelmeztetésként szolgál majd.
