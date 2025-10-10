Hátborzongató videókat osztott meg egy 12 éves lány, mielőtt elhunyt egy metróbalesetben

Megszólalt egy édesanya, miután lányát holtan találták meg egy metróbaleset után. A fiatal lányról és barátnőjéről kiderült, hogy már korábban is osztottak meg videókat a közösségi médiában veszélyes mutatványaikról.

A halálos baleset teljesen összetörte az édesanyát. Fotó: GoFundMe

Tragikus balesetbe torkollott a két fiatal lánya hajnali metrószörfözése

Zemfira Mukhtarov mindössze 12 éves volt, amikor életét vesztette október 4-én, szombat hajnalban, egy metrószörfözésnek nevezett akció során, amelyet 13 éves barátnőjével, Ebba Morinával hajtott végre.

A lányokat egy beérkező vonat tetején találták meg Brooklynban, a Marcy Avenue megállónál, nem sokkal hajnali 3 óra előtt. A kiérkező rendőrök jelentése szerint a két eszméletlen lányt a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

Hátborzongató videók jelentek meg a fiatal lány TikTok-oldalán

A tragédia alig egy hónappal azután történt, hogy Zemfira a TikTok-oldalára több videót is feltöltött, amelyeken életveszélyes mutatványokat hajtott végre. Egyik videójában az volt látható, ahogy egy keskeny fémgerendán egyensúlyozik, miközben alatta elsuhan egy vonat.

Édesanyja elmondta, hogy a kislány gyakran kiszökött otthonról, hogy ilyen veszélyes dolgokat csináljon, ahogy azon az éjszakán is, amikor meghalt.

Én mindig dolgoztam, és nem tudtam, mit csinál, vagy mikor csinálja.

- mondta megtört édesanyja, Nataliya Rudenko.

Egyszer láttam, hogy a Williamsburg-híd tetején állt, és úgy tett, mintha a kezében tartaná a várost.

A Williamsburg-híd a New York-i East River felett ível át, összekötve Manhattan alsó keleti részét Brooklynnal, és magassága 94 méter.

Rudenko elmondta, hogy sosem hallott korábban lánya barátnőjéről, Ebbáról, mielőtt a tragédia bekövetkezett volna. Hozzátette, hogy Zemfira gyakran járta a várost izgalmakat keresve, felmászott magas házak tetejére, vagy elhagyott villákba lopódzott be.

A kislány megtört édesapja, Ruslan Mukhtarov időközben adománygyűjtést indított a temetési költségek fedezésére.

Nehéz szívvel kérünk támogatást szeretett lányom, Zemfira tragikus elvesztése után, aki egy metróállomáson történt balesetben hunyt el. Csak 12 éves volt, két hét múlva lett volna 13. Tele volt élettel, és túl hamar vették el tőlünk. Úgy hisszük, halálát egy metrószörfözéses baleset okozta.

- írta az oldalon.