Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fájt a feje, másnap akcentussal szólalt meg a fiatal nő

sztrók
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 08:30
akcentusthai
Bár fél oldala lebénult, nem ez sokkolta leginkább.
Bors
A szerző cikkei

Egy brit nő 24 órával a sztrókja után döbbenten ébredt rá arra, hogy teljesen más akcentussal beszéli az anyanyelvét. A 29 éves Cathy Warren Törökországban, Fethiye városában nyaralt, hogy megünnepelje a 28. születésnapját. Szeptember 27-én vacsorázni indult, amikor hirtelen szédülni kezdett, elgyengültek a lábai és összeesett.

Stroke után csak thaiföldi akcentussal tud beszélni a fiatal nő
Stroke után csak thaiföldi akcentussal tud beszélni a fiatal nő Fotó: boonchai wedmakawand / Getty Images

Egész nap fejfájásra panaszkodott, de ezt a forróságnak tudta be, így nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Barátnője azonnal segítséget hívott, és a hotel személyzete kórházba vitette. A vizsgálatok során kiderült: Cathy sztrókot kapott.

Cathy a sztrók után akcentussal kezdett beszélni

Pár nappal később, amikor a kórházban magához tért, bal oldala még mindig bénult volt, de ezen kívül furcsa dolgok is történtek vele. Elveszítette a jellegzetes brit (Hampshire-i) akcentusát, és helyette thaiföldi akcentussal kezdett el beszélni.

2024 márciusáig tartott, mire diagnosztizálták nála a külföldi akcentus szindrómát. Ez egy rendkívül ritka neurológiai rendellenesség, amely baleset vagy trauma után léphet fel, és azt eredményezi, hogy a beteg beszédmintája megváltozik, így idegenként hangozhat a saját nyelvén.

Brit akcentusom volt, de amikor felébredtem, teljesen megváltozott. Pontosan olyan lett, mint anyukámé. Ő thaiföldi, és most már én is úgy beszélek, mint ő 

- mesélte Cathy.

Az orvosok nem tudják megmondani, visszatér-e valaha a régi akcentusa.

Cathy egy hónapot töltött a törökországi kórházban, majd 2024 októberében térhetett haza Angliába. Otthon még két hónapig volt kórházban, majd három hónap rehabilitáció következett.

Először csak napi 5 percet tudtam járni, különféle segédeszközökkel. De most már egyedül is tudok menni

- mondta.

Bár Cathy szépen gyógyul testileg, lehetséges, hogy az akcentusa lesz az egyetlen, ami örökre emlékezteti majd arra a borzalmas napra - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu