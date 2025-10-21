Fájt a feje, másnap akcentussal szólalt meg a fiatal nő

Egy brit nő 24 órával a sztrókja után döbbenten ébredt rá arra, hogy teljesen más akcentussal beszéli az anyanyelvét. A 29 éves Cathy Warren Törökországban, Fethiye városában nyaralt, hogy megünnepelje a 28. születésnapját. Szeptember 27-én vacsorázni indult, amikor hirtelen szédülni kezdett, elgyengültek a lábai és összeesett.

Stroke után csak thaiföldi akcentussal tud beszélni a fiatal nő Fotó: boonchai wedmakawand / Getty Images

Egész nap fejfájásra panaszkodott, de ezt a forróságnak tudta be, így nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Barátnője azonnal segítséget hívott, és a hotel személyzete kórházba vitette. A vizsgálatok során kiderült: Cathy sztrókot kapott.

Cathy a sztrók után akcentussal kezdett beszélni

Pár nappal később, amikor a kórházban magához tért, bal oldala még mindig bénult volt, de ezen kívül furcsa dolgok is történtek vele. Elveszítette a jellegzetes brit (Hampshire-i) akcentusát, és helyette thaiföldi akcentussal kezdett el beszélni.

2024 márciusáig tartott, mire diagnosztizálták nála a külföldi akcentus szindrómát. Ez egy rendkívül ritka neurológiai rendellenesség, amely baleset vagy trauma után léphet fel, és azt eredményezi, hogy a beteg beszédmintája megváltozik, így idegenként hangozhat a saját nyelvén.

Brit akcentusom volt, de amikor felébredtem, teljesen megváltozott. Pontosan olyan lett, mint anyukámé. Ő thaiföldi, és most már én is úgy beszélek, mint ő

- mesélte Cathy.

Az orvosok nem tudják megmondani, visszatér-e valaha a régi akcentusa.

Cathy egy hónapot töltött a törökországi kórházban, majd 2024 októberében térhetett haza Angliába. Otthon még két hónapig volt kórházban, majd három hónap rehabilitáció következett.

Először csak napi 5 percet tudtam járni, különféle segédeszközökkel. De most már egyedül is tudok menni

- mondta.

Bár Cathy szépen gyógyul testileg, lehetséges, hogy az akcentusa lesz az egyetlen, ami örökre emlékezteti majd arra a borzalmas napra - írja a Metro.