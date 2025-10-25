BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
"A szexéhes férjemnek új szeretője van és az a ribanc jobb nálam az ágyban"

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 15:30
A feleség teljesen megsemmisülve érzi magát.

Egy internetes tanácsadó előtt nyílt meg a feleség, aki elmesélte, férje szeretője mennyire jó az ágyban. 

Hűtlen férfi, aki most mesélt barátnőjének a megcsalásról
Fotó: Vladimir Vladimirov /  GettyImages

"A férjem folyton azzal dicsekszik, milyen csodálatos az új szeretője az ágyban. Minden alkalommal megszakad a szívem, amikor arról áradozik, hogy a nő nyitott, szexi és kalandvágyó, amilyen én sose voltam. Semmi kétségem sincs afelől, hogy sokkal jobb nálam – minden tekintetben. A tökéletes alakjától és telt ajkaitól kezdve a hosszú haján át a végtelen lábáig a nő megszállottja, és a fellegekben lebeg" - kezdte a történetet a feleség.

A férj 45 éves, a szerető pedig 25. Online ismerkedtek meg, és a férfi hetente többször is felkeresi a lányt az albérletét. Együtt buliznak a lány lakótársaival is, a vad bulikat pedig elmeséli a feleségének is. "Ennél jobban már nem érezhetném magam kirekesztve és megsemmisülve" - összegezte a nő.

"A pokolban vagyok. Még mindig együtt élünk, de ő a saját útját járja – és erről posztol is a közösségi médiában."

"Tudom, hogy a környéken rosszindulatú pletykák tárgya vagyok. A barátok és a család folyton azt kérdezik, miért engedem, hogy a saját dolgát csinálja, de elakadtam.

A helyzet az, hogy tíz évvel ezelőtt megállapodtunk, hogy külön alszunk, de abban egyeztünk meg, hogy együtt maradunk, egy házban, amíg a legkisebb gyermekünk el nem éri a 18. életévét és el nem végzi az iskolát. A két legidősebb gyermekünk (22 és 21) befejezte az iskolát, és most utaznak, de a lányunk még mindig otthon van. A férjem tudja, hogy eltökélt vagyok, hogy stabil otthont teremtsek, de úgy viselkedik, mint egy s.ggfej. Már csak két évünk van hátra, de ő úgy ugrál, mint egy kanos varangy. Könyörögtem neki, hogy szakítson a szeretőjével, és egyszerűen csak türtőztesse meg magát a hátralévő rövid időre – ha másért nem, a hírnevem érdekében –, de most egy vadidegen bolygón él, és jobban nem is utálhatnám. Hogy bírja ki, hogy ennyire önző és éretlen?"

A szakértő szerint a legnagyobb becsapás, amit a szülők csinálhatnak, hogy időponthoz kötik a válást. Miközben a gyerekek már így is érzik a mérgező légkört, ami sokkal rosszabb nekik, mint egy válás. "Ha lelki kegyetlenségként éled meg, hogy a férjed más nővel fekszik le, akkor már elég messzire mentetek, nem gondolod? Itt lenne az ideje, hogy megszabadulj a romlott házasságot nyomorúságától."

"Kezdj el gondolkodni a saját korlátaidon. A gyerekeidnek hallaniuk kell, hogy szeretve és dédelgetve vannak, és hogy továbbra is jó kapcsolatot ápolhatnak a szüleikkel – csak külön-külön. Azt is látniuk kell, hogy te egy erős és csodálatra méltó példakép vagy, aki nem tűri el senkitől a hülyeségeket. "

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
