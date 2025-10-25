"A szexéhes férjemnek új szeretője van és az a ribanc jobb nálam az ágyban"

Egy internetes tanácsadó előtt nyílt meg a feleség, aki elmesélte, férje szeretője mennyire jó az ágyban.

Fotó: Vladimir Vladimirov / GettyImages

"A férjem folyton azzal dicsekszik, milyen csodálatos az új szeretője az ágyban. Minden alkalommal megszakad a szívem, amikor arról áradozik, hogy a nő nyitott, szexi és kalandvágyó, amilyen én sose voltam. Semmi kétségem sincs afelől, hogy sokkal jobb nálam – minden tekintetben. A tökéletes alakjától és telt ajkaitól kezdve a hosszú haján át a végtelen lábáig a nő megszállottja, és a fellegekben lebeg" - kezdte a történetet a feleség.

A férj 45 éves, a szerető pedig 25. Online ismerkedtek meg, és a férfi hetente többször is felkeresi a lányt az albérletét. Együtt buliznak a lány lakótársaival is, a vad bulikat pedig elmeséli a feleségének is. "Ennél jobban már nem érezhetném magam kirekesztve és megsemmisülve" - összegezte a nő.

"A pokolban vagyok. Még mindig együtt élünk, de ő a saját útját járja – és erről posztol is a közösségi médiában."

"Tudom, hogy a környéken rosszindulatú pletykák tárgya vagyok. A barátok és a család folyton azt kérdezik, miért engedem, hogy a saját dolgát csinálja, de elakadtam.

A helyzet az, hogy tíz évvel ezelőtt megállapodtunk, hogy külön alszunk, de abban egyeztünk meg, hogy együtt maradunk, egy házban, amíg a legkisebb gyermekünk el nem éri a 18. életévét és el nem végzi az iskolát. A két legidősebb gyermekünk (22 és 21) befejezte az iskolát, és most utaznak, de a lányunk még mindig otthon van. A férjem tudja, hogy eltökélt vagyok, hogy stabil otthont teremtsek, de úgy viselkedik, mint egy s.ggfej. Már csak két évünk van hátra, de ő úgy ugrál, mint egy kanos varangy. Könyörögtem neki, hogy szakítson a szeretőjével, és egyszerűen csak türtőztesse meg magát a hátralévő rövid időre – ha másért nem, a hírnevem érdekében –, de most egy vadidegen bolygón él, és jobban nem is utálhatnám. Hogy bírja ki, hogy ennyire önző és éretlen?"

A szakértő szerint a legnagyobb becsapás, amit a szülők csinálhatnak, hogy időponthoz kötik a válást. Miközben a gyerekek már így is érzik a mérgező légkört, ami sokkal rosszabb nekik, mint egy válás. "Ha lelki kegyetlenségként éled meg, hogy a férjed más nővel fekszik le, akkor már elég messzire mentetek, nem gondolod? Itt lenne az ideje, hogy megszabadulj a romlott házasságot nyomorúságától."