„Remegő végtagokkal vonszoltam magam felfelé” – Véres baleset és kígyómarás érte az Ázsia Expressz producerét

Feltehetően egy szivárványos földikígyó marta meg a TV2 sikerműsorának producerét (Fotó: iNaturalist \ Ian Dugdale)

„Azonnal tudtam, hogy egy kígyó mart meg…”

– Remegő végtagokkal vonszoltam magam felfelé és végül egy fa gyökerében tudtam megkapaszkodni. Felhúztam magam a tisztásra, amiről persze kiderült, hogy alkalmatlan a forgatásra, hiszen ami lentről fűnek tűnt, az valójában embermagas növényzet volt. Csak azt tudtam, hogy amerről jöttem, arra nem mehetek vissza, így átvágtam magam a hegy túloldalára, ahol egy fákkal, liánokkal benőtt meredélyen ereszkedtem lefelé. Persze mindent tüskék borítottak, így karcoltam magamra még pár sebet útközben. Azt tudni kell, hogy bokáig jártam az aljnövényzetben és az avarban, hiszen ez maga volt a háborítatlan természet.

Egyszer csak éles szúrást éreztem a bokámon és ahogy lendítettem a lábam, jött vele valami hosszú, ami aztán nagy elánnal távolodni kezdett tőlem az avarban.

Azonnal tudtam, hogy egy kígyó mart meg… Ez volt az a pont, amikor már kínomban hangosan felnevettem azon, hogy mi jöhet még – mesélte Andor, aki ezen a ponton végig gondolta, mit is tanult a kígyómarásokról, hiszen a stábot felkészítették erre az esetre is.

Katona Andornak nem szegte kedvét a durva eset (Fotó: Katona Andor)

„Élek és itt vagyok, de a tanulságot levontam”

– Leültem egy fatörzsre és megpróbáltam lenyugtatni magam, hiszen ha az ember izgatott és gyorsan ver a szíve, a méreg gyorsan is terjed. Persze egy ponton túl azt is megértettem, hogy ha mérges kígyó mart meg, akkor az esélyem a túlélésre majdnem nulla, hiszen sérült voltam és nagyon messze volt a segítség. Egy bizonyos idő után azért elindultam, mert szerencsére nem éreztem állapot romlást, csak pokoli fájdalmat mindenhol. Egy óra alatt értem vissza a bázisra, ahol a kollégáim nem hittek a szemüknek, amikor szinte ruha nélkül, csurom véresen, sántítva, dagadt bokával közéjük botorkáltam. Azonnal beadtak nekem egy levél, kígyómarás elleni tablettát, és a stáborvos javaslatára egész testemet belocsolták fertőtlenítővel, bekötöztek, majd hajóval elvittek a szárazföldre. Élek és itt vagyok, de a tanulságot levontam. Az eset óta van bennem némi félsz a szikláktól, bár érdekes módon a kígyóktól azóta sem tartok. Kifejezetten lelkes is lettem, amikor az egyik idei, Fülöp-szigeteki megbeszélésen betévedt egy az irodába. Nóra beszámolójában pont az én videóm látható, erről az esetről. De arra azért figyelek, hogy most már csak tisztes távolból szemléljem ezeket a gyönyörű állatokat – summázta az Ázsia Expressz kreatív producere.