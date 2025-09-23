A súlyos beteg Zsombival futott Krisztián, az ultratávfutó

Felejthetetlen élményben volt része a hétvégén a különleges betegséggel küzdő Kiss- Nagy Zsombornak. A Nagykökényesen élő gyermek 2017-ben látta meg a napvilágot. Betegségére egy ultrahangos vizsgálat során derült fény, és leginkább az Esőember című film főszereplőjének, Charlie Babbitt betegségéhez hasonlít. Zsombi miközben a hétköznapi dolgokkal nincs tisztában, más téren különleges teljesítményekre képes.
Egy ismerősétől értesült a tatabányai ultratávfutó Juhász Krisztián a gyermek betegségéről, és elhatározta, hogy felejthetetlen élményt szerez a gyermeknek.
Az idei környei futóverseny az életemben más volt, mint az eddigiek. Most nem a kimagasló sportteljesítményért futottam, hanem segíteni akartam egy rászoruló gyermeknek azzal, hogy felejthetetlen élményt szerzek neki
– mondja a megható szavakat a csupaszív Krisztián, aki úgy gondolta, hogy mivel Zsombinak nem adatik meg a futás élménye, akkor majd ő kerekesszékkel viszi végig a versenyen. Ezért a sportember megkereste az alapítvány, és felvette a kapcsolatot a gyermek édesanyjával.
Nagyon örültem neki, mikor Krisztián megkeresett minket. Szeptember 20-án el is utaztunk Környére, hogy részt vegyünk a versenyen, amit most ötödik alkalommal rendezett meg a Környi Henkel gyár
– meséli a versenyről a gyermek édesanyja, Kiss Brigitta, aki elárulja, hogy Zsombi számára hatalmas élmény volt a futás.
A környei tó körül futottunk. Az ovisoktól egészen az idősekig bárki a rajtvonalhoz állhatott a saját korcsoportjában. Idén több, mint 300 induló volt, és mi Zsombival az 1500 méteres távra neveztünk be. Miután lefutottam, még levezetésképpen 3 kilométerrel megfejeltem, és közben végig toltam magam előtt Zsombit a kerekesszékével. Mikor előztünk, volt kereplőnk, és dudánk is. A gyermek és én is nagyon élveztem, és hatalmas tapsot kaptuk
– meséli Krisztián, aki számára szintén felejthetetlen élmény volt ez a nap, és nagyon szeretné, ha máskor is indulhatna közösen Zsombival futóversenyen.
"Gyerekkorom óta futok rendszeresen. Ultra távokon szoktam indulni. A munkába is rendszeresen befutok, az 6 kilométer. Néha megyek azért kerékpárral is. A hosszútáv és a terepfutás a kedvencem."
