Esküvői botrány! Nem hajlandó fizetni a vőlegény a násznép étkezését

Egy vőlegény azt tervezi, hogy a vendégeire hagyja majd a vacsoraszámlát, hogy ne ő fizesse a saját esküvőjén.

A vőlegény a násznéppel fizettetné a vacsorát Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Egy nő a Dear Abby rovatban osztotta meg, hogy férje legjobb barátja, Herb harmadszorra nősül meg. Azonban annak érdekében, hogy pénzt spóroljon meg esküvője napján, azzal az ötlettel állt elő, hogy az étkezést fizessék a vendégek maguk. Ezt a nő borzasztó ötletnek nevezi.

Mondtam a férjemnek, hogy Herb ismét a saját kudarcát készíti elő. (Nem is beszélve arról, hogy a menyasszonyát házassági szerződés aláírására kényszeríti, ahogy a két előző feleségével is tette). Szinte képtelen vagyok elviselni a gondolatát is

- idézi a People a nő szavait.

Megjegyezte, hogy az esküvői vendégeknek is vannak költségeik, amik miatt lehet meggondolják részt vegyenek-e a szertartáson.

Mit fog gondolni a menyasszonya, amikor az emberek visszautasítják a meghívást, vagy nem hoznak ajándékot?

A nő készen áll kioktatni Herbet annak ellenére, hogy férje azt javasolta ne szóljanak semmit az egészről. Hozzátette, hogy egyébként a férfi nagyon kedves és jómodorú.

Biztosan tudom, hogy a fukarsága tönkretette a második házasságát és egy későbbi kapcsolatát is. Mindkét nő hevesen panaszkodott nekem, mielőtt dühösen kiviharzott volna

- fejezte be a nő, majd megkérdezte a tanácsadó, Abbyt, hogy olvassa-e Herb fejére a véleményét.

Abby azt állította, hogy szerinte Herb nem tudatlanságból teszi, amit tesz, hanem mert egyszerűen nem akar fizetni. A tanácsadó szerint, amennyiben a nő segíteni akar, másképpen is megteheti. Először is a házassági szerződésről javasolhatná azt a menyasszonynak, hogy nézesse át egy jó ügyvéddel vagy másoltasson még egy példányt.

Nem ő az egyetlen, aki pénzt követel a vendégeitől, egy másik eset is történt, amikor egy 200 dolláros belépődíj ellenében vehettek volna részt a vendégek az esküvőn, ez pedig arra késztett a vendégsereget, hogy kimaradjanak a ceremóniából. Más eset is történt, mikor a menyasszony és a vőlegény belépődíjat kért el a köszöntőbulin való részvételért, emellett a szállást és minden egyebet is nekik kellett fizetniük.