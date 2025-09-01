Csak egyetlen apró tünete volt az apukának, halálos rákkal diagnosztizálták

A somerseti Tim Blackburn 2022 decemberében, az ünnepi időszak alatt kezdte hirtelen fáradtnak érezni magát. Amikor azonban a 60 éves férfi émelygése erősödött, családja sürgette, hogy menjen kórházba.

Az apa lesújtó hírt kapott / Fotó: Pexels

Ott az orvosok közölték vele, hogy veseelégtelenségben szenved, és átszállították a Royal Devon and Exeter Kórházba. További vizsgálatok kiderítették, hogy a veseelégtelenséget mielóma okozta – ez egy ritka vérrák, amely a csontvelőben alakul ki, és megtámadja a veséket és az immunrendszert. Az apával kilenc hónapnyi kemoterápia és egy őssejt-transzplantáció után közölték, hogy a rákja remisszióba került, de havonta ellenőrzésekre lesz szüksége. Blackburn most másokat is arra buzdít, hogy ne hagyják figyelmen kívül a betegség jeleit.

Olyan volt, mintha állandóan másnapos lettem volna, de csak azért mentem kórházba, mert a családom rábeszélt. A dolgok gyorsan felgyorsultak, amikor megvizsgáltak.

- nyilatkozta a férfi.

A mielóma multiplex során a plazmasejtek a vérképzés gátlása mellett belülről roncsolják a csontokat, valamint nagy mennyiségben termelnek olyan kóros immunglobulint vagy annak egy alkotórészét, melyek védekező funkcióra képtelenek. A szervezet ezen zavarok miatt nem reagál kellőképpen a kórokozókra, így fokozott lesz a beteg fertőzésekre való hajlama. Tünetként csontfájdalom, vérszegénység, fáradtság, légszomj és – ahogy Tim esetében – veseelégtelenség is jelentkezhet. Nem ismert olyan eljárás vagy módszer, melyet alkalmazva a mielóma multiplex gyógyítható lenne, de kezelésekkel az életminőség és az élethossz javítható.

Nagyon megterhelő kezelés volt – lefogytam, elvesztettem az erőmet, az állóképességemet és a hajamat. Alig bírtam átsétálni a szobán

– mondta Tim az őssejt-transzplantációról, pedig korábban szenvedélyes kerékpáros volt. Állapota miatt rendszeres dialízisre is szüksége volt. A kezelésnek számos mellékhatása volt: fáradtság, alacsony vérnyomás, izomgörcsök, ízületi fájdalmak és alvászavarok.

Eleinte erős fejfájásom és hányingerem volt. Esténként a dialízis után hányni kezdtem, majd 12 órát aludtam.

2023 októberében végül rákmentesnek nyilvánították, de továbbra is heti három dialízisre van szüksége, amíg új vesét nem kap.