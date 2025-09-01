Csak egyetlen apró tünete volt az apukának, halálos rákkal diagnosztizálták

A somerseti Tim Blackburn 2022 decemberében, az ünnepi időszak alatt kezdte hirtelen fáradtnak érezni magát. Amikor azonban a 60 éves férfi émelygése erősödött, családja sürgette, hogy menjen kórházba.
Ott az orvosok közölték vele, hogy veseelégtelenségben szenved, és átszállították a Royal Devon and Exeter Kórházba. További vizsgálatok kiderítették, hogy a veseelégtelenséget mielóma okozta – ez egy ritka vérrák, amely a csontvelőben alakul ki, és megtámadja a veséket és az immunrendszert. Az apával kilenc hónapnyi kemoterápia és egy őssejt-transzplantáció után közölték, hogy a rákja remisszióba került, de havonta ellenőrzésekre lesz szüksége. Blackburn most másokat is arra buzdít, hogy ne hagyják figyelmen kívül a betegség jeleit.
Olyan volt, mintha állandóan másnapos lettem volna, de csak azért mentem kórházba, mert a családom rábeszélt. A dolgok gyorsan felgyorsultak, amikor megvizsgáltak.
- nyilatkozta a férfi.
A mielóma multiplex során a plazmasejtek a vérképzés gátlása mellett belülről roncsolják a csontokat, valamint nagy mennyiségben termelnek olyan kóros immunglobulint vagy annak egy alkotórészét, melyek védekező funkcióra képtelenek. A szervezet ezen zavarok miatt nem reagál kellőképpen a kórokozókra, így fokozott lesz a beteg fertőzésekre való hajlama. Tünetként csontfájdalom, vérszegénység, fáradtság, légszomj és – ahogy Tim esetében – veseelégtelenség is jelentkezhet. Nem ismert olyan eljárás vagy módszer, melyet alkalmazva a mielóma multiplex gyógyítható lenne, de kezelésekkel az életminőség és az élethossz javítható.
Nagyon megterhelő kezelés volt – lefogytam, elvesztettem az erőmet, az állóképességemet és a hajamat. Alig bírtam átsétálni a szobán
– mondta Tim az őssejt-transzplantációról, pedig korábban szenvedélyes kerékpáros volt. Állapota miatt rendszeres dialízisre is szüksége volt. A kezelésnek számos mellékhatása volt: fáradtság, alacsony vérnyomás, izomgörcsök, ízületi fájdalmak és alvászavarok.
Eleinte erős fejfájásom és hányingerem volt. Esténként a dialízis után hányni kezdtem, majd 12 órát aludtam.
2023 októberében végül rákmentesnek nyilvánították, de továbbra is heti három dialízisre van szüksége, amíg új vesét nem kap.
Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 6200 új mielóma esetet diagnosztizálnak, és 3100 haláleset történik. Ha időben felismerik, a betegek közel 80 százaléka legalább öt évig túlélheti a betegséget. Előrehaladott, harmadik stádiumban viszont az ötéves túlélési arány mindössze 40 százalék, írja a Daily Mail.
