,,Azt hittük tévedés” - Fáradtnak érezte magát az apuka, kiderült, hogy súlyos beteg

Egy skót férfi szokatlanul fáradtnak érezte magát, így elment egy rutinszerű egészségügyi vizsgálatra, de sokkal súlyosabb lett a diagnózis, mint hitte.

Súlyos beteg lett a férfi Fotó: Pexels

1997-ben Bill McGugan mérnök fáradtnak érezte magát, de eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Majd mikor előléptették, a munkaadója elküldte orvosi vizsgálatra, ahol kiderült, hogy egy ritka rákbetegségben szenved.

Pár nappal később Bill a kertben játszott a fiunkkal, Daviddel. Legnagyobb meglepetésünkre a háziorvos megjelent a házunknál, és megkérdezte Billtől, bemehet-e és leülhet-e egy kicsit

- idézi Bill feleségét, Alisont a Daily Record.

A háziorvos ezután folytatta a sokkoló hírrel, miszerint Bill-nél vérrákot diagnosztizáltak és azonnal b kell mennie a kórházba. A családot sokkolta a hír.

Azt hittük tévedés lehet!

De további vizsgálatok megerősítették, hogy Billnek krónikus mieloid leukémiája van, amely a vérrák egy formája.

Teljesen lesújtottak minket. Az orvosok azt mondták, ha most nem kezdik meg a kezelést, hat hónapon vagy egy éven belül meghal

- nyilatkozta a felesége.

Úgy érezte a kisfiuk miatt bátornak kell lenni, de egyszerűen nem tudta felfogni mi történik. Bill kezelése megkezdődött vérátömlesztéssel, interferon injekciókkal, majd nem sokkal később az orvosok megállapították, hogy csontvelő-átültetésre van szüksége a férfinak. Csak a szerencsének köszönhető, hogy apja, John alkalmasnak bizonyult a procedúrára.

1998-ban Bill megkapta első transzplantációját, majd négy hónappal később a másodikat is. Bár sikeresnek bizonyult a műtét, a férfi nehezen gyógyult fel.

Mivel a lehetőségek fogytán voltak, bevonták egy új, Gleeve nevű gyógyszer klinikai vizsgálatába, amely ma már a krónikus mieloid leukémia standard kezelése. Az orvosok azt mondták, hogy ha az sem működik nem tudnak semmit tenni érte, de sikeresnek bizonyult.

Két év szünet után Bill visszatért a munkájába és már 24 éve rákmentes.

A leukémiát gyakran félrediagnosztizálják vagy figyelmen kívül hagyják, mivel a tünetei elég hétköznapiak, mint a fáradtság, véraláfutás vagy szokatlan vérzés.