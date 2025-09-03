"Mintha a bőre egyszerűen leolvadt volna róla" - Veszélyes TikTok-trükk miatt égett meg egy fiatal bőre

Egy iskolásfiú fájdalmas sikoltozott, miközben a bőre szó szerint leolvadt róla, miután egy felkapott kihívás borzalmasan félresikerült.

A veszélyes trükk miatt súlyos sérüléseket szenvedett a fiatal. Fotó: GoFundMe

A 12 éves Caden Ballard megpróbált újraalkotni egy kísérletet, amelyet a TikTokon látott, de az ártalmatlannak hitt trükk helyett a pólója kigyulladt, és majdnem halálos tűzvész keletkezett.

A fiatal és bátyja egy üvegből készült palackot próbált meggyújtani, amelyet izopropil-alkohollal töltöttek meg, ahogy azt egy népszerű közösségi médián látott trükkben látták. Csakhogy a folyadék láthatatlan lánggal égett, és amikor Caden el akarta hajítani a palackot, az lángra lobbantotta ruháit.

A veszélyes kísérletre augusztus 16-án került sor, a texasi Colemanben lévő otthonukban. A fiú gyorsan másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a mellkasán, a karjain és a törzsén. Szerencséjére bátyja azonnal cselekedett, letépte róla az égő pólót, és ezzel megmentette az életét, majd kórházba szállították.

Amikor Caden édesanyja felért a teraszra, ahol fiai voltak döbbenten látta, hogy gyermeke arcát, mellkasát, karjait és hasát égési sebek borítják.

Úgy nézett ki, mintha a bőre egyszerűen leolvadt volna róla. Ők szeretik hallgatni a történetmesélős TikTok-videókat, tudja, a Reddit-sztorikat. Soha nem gondoltam volna, hogy beleugranak egy ilyen trendbe.

- mondta a fiú édesanyja, Christina.

Caden jelenleg lábadozik, de családja szerint hosszú út vár rá, számos műtéttel és bőrátültetéssel. Christina a történtek után más szülőket próbál figyelmeztetni.

Csak mond el a gyerekeidnek a veszélyeket, mert soha nem lehet tudni, mikor fordulhat elő, hogy valami, amit online látnak, kórházba juttatja őket, vagy még rosszabb történik.

Az édesanya kihangsúlyozta, hogy nagyon szerencsések, hogy Caden testvére gyorsan reagált, hiszen akár tragikus vége is lehetett volna a dolognak - írta a The Sun.