Döbbenetes: focicsapat vécéjében szült a nő, pedig nem is tudta, hogy terhes

A BBC nem mindennapi történetet osztot meg nagyvilággal: egy angol kiscsapat, a Kirkley & Pakefield Football Club öltözőjének vécéjében szülte meg gyerekét, Henryt a 29 éves Charlotte Robinson, aki saját bevallása szerint egészen addig nem tudta, hogy terhes.

A focicsapat vécéjében szülte meg a nő gyermekét, saját maga legnagyobb megdöbbenésére (képünk illusztrcáió)

Gyermekét megszülte, majd anyósa segített neki

Robinson a férjével együtt szurkolt kedvenc csapatuknak, mikor a mérkőzés végén berohant a vécébe, ahol azt érezte, hogy nyomnia kell és meglátta a fia fejét. A mosdóban megszülte a gyerekét, megpróbálta telefonon elérni a férjét és az anyósát, végül utóbbi segített neki. Egy futballmezbe tekerték a 2,9 kilós csecsemőt, a focicsapat játékosai adtak törölközőket a családnak, majd a helyszínen lévő egészségügyi szakember is segített, amíg megérkezett a mentő.

Robinson szerint a szülés előtt nem érzett semmit, és nem volt vele tisztában, hogy áldott állapotban van.

A BBC-nek megszólaló Louise Jenkins, a Ruskin egyetem szülészetének vezetője szerint 2500 terhességből egy rejtett, ilyenkor a terhesgondozás elmaradása miatt nagyon sok vizsgálaton kell átesnie az újszülöttnek.