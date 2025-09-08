Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Döbbenetes: focicsapat vécéjében szült a nő, pedig nem is tudta, hogy terhes

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 09:30
Egy angol focicsapat vécéjében szülte meg gyerekét egy 29 éves nő, aki egészen addig nem is tudta, hogy várandós.

A BBC nem mindennapi történetet osztot meg  nagyvilággal: egy angol kiscsapat, a Kirkley & Pakefield Football Club öltözőjének vécéjében szülte meg gyerekét, Henryt a 29 éves Charlotte Robinson, aki saját bevallása szerint egészen addig nem tudta, hogy terhes. 

A focicsapat vécéjében szülte meg a nő gyermekét, saját maga legnagyobb megdöbbenésére (képünk illusztrcáió)

Gyermekét megszülte, majd anyósa segített neki

Robinson a férjével együtt szurkolt kedvenc csapatuknak, mikor a mérkőzés végén berohant a vécébe, ahol azt érezte, hogy nyomnia kell és meglátta a fia fejét. A mosdóban megszülte a gyerekét, megpróbálta telefonon elérni a férjét és az anyósát, végül utóbbi segített neki. Egy futballmezbe tekerték a 2,9 kilós csecsemőt, a focicsapat játékosai adtak törölközőket a családnak, majd a helyszínen lévő egészségügyi szakember is segített, amíg megérkezett a mentő.

Robinson szerint a szülés előtt nem érzett semmit, és nem volt vele tisztában, hogy áldott állapotban van.

A BBC-nek megszólaló Louise Jenkins, a Ruskin egyetem szülészetének vezetője szerint 2500 terhességből egy rejtett, ilyenkor a terhesgondozás elmaradása miatt nagyon sok vizsgálaton kell átesnie az újszülöttnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
