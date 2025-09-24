„Tündér volt” - Rejtélyes körülmények között találták meg holtan a szépségkirálynőt

Egy tinédzser szépségkirálynőt, akit igazi tündérnek neveztek ismerősei, rejtélyes körülmények között holtan találtak egy építés alatt álló házban.

A szépségkirálynő váratlan halála teljesen összetörte családját. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rejtélyes körülmények között hunyt el a szépségkirálynő

A 16 éves, brazil Gabrielly Moreira szeptember 18-án egy barátokból álló társasággal elment egy bárba. A csoport, amelyben rajta kívül egy lány és két fiú volt, később bement egy lezárt ingatlanba. Az egyik fiú elmondása szerint Gabrielly rosszul lett, majd összeesett.

Barátai értesítették a mentőszolgálatot, és szóltak az édesapjának, hogy menjen a helyszínre, körülbelül hajnali fél egykor. Amikor az apa odaért, észrevette, hogy lányának vér van az állán, valamint zúzódások a jobb karján. Később kiderült számára, hogy a társaság tagjai egymásnak ellentmondó történeteket adtak elő arról, mi történt.

Amikor az apa megérkezett, a mentősök már a Pedra Branca-i építési területen voltak, Brazília északkeleti részén. Megpróbálták újraéleszteni a középiskolás diákot, de ő később meghalt. Az apa, Valbério elmondta, hogy két vodkásüveget látott a házban, az egyik üres volt, a másikban maradt még ital. A baráti társaság három tagjából kettővel sikerült beszélnie, a megtört apa szerint lánya halálának körülményei rendkívül rejtélyesek.

A baráti társaság egy másik lány tagja szerint Gabrielly bement egy sötét szobába az egyik fiúval, majd körülbelül 25 perccel később sikoltozva jött ki onnan. Amikor a többiek beléptek, Gabrielly már a földön feküdt, eszméletét vesztve. A fiú, aki vele volt, azt mondta, hirtelen rosszul lett és összeesett.

Az építés alatt álló ház nagy és sötét volt, tudni akarjuk az igazságot. Ez egy nagyon rejtélyes dolog. Nagyon szerettem őt, Gabrielly igazi tündér volt.

- tette hozzá Valbério.

A hatóságok jelenleg a boncolási eredményekre várnak, hogy megállapítsák a tinédzser halálának pontos okát. Gabrielly családja és barátai felvonulást szerveznek a modell tiszteletére.mA váratlan haláleset után a fiatal iskolája, az Elza Gomes Martins Gimnázium szóvivője is megszólalt a történtekről.

Az ő jelenléte mindig egyet jelentett az örömmel, karizmával és odaadással, példát mutatva a fiataloknak és az egész közösségnek.

- írta az intézmény közleményében.