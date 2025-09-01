„Tartsatok ki” - üzent az iskolakezdőknek a súlyos bőrbeteg Flórián

A súlyos bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzdő Vass Flórián számára is elkezdődött az iskola. Most végzős. Informatikai szakgimnáziumba jár, ahol az érettségi utáni évben szakmát tanul. Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltetői technikus képesítést szerezhet.

Flórián számára is elkezdődött az iskola Fotó: Bors

Flórián füzet helyett laptopba jegyzetel

Flórián teljes értékű tagja az osztálynak, jól kijön a társaival. Számára nem kellett bevásárolni az iskolakezdésre, mert a társaival ellentétben ő laptopon dolgozik, jegyzetel az órákon. Füzetbe lassabban és nehezebben tudna írni, mivel nincsenek ujjai; valamint így könnyebb a táskája is. Testnevelésből pedig egész évben felmentése van. Flórián bőrén bármely kis súrlódás fájó sebeket ejthet.

„Tartsatok ki”

Mint sok más iskolás, Flórián sem várta, hogy véget érjen a nyár és elkezdődjön az iskola. A nyári szünetet arra használta, hogy valóra váltsa a gyerekkori álmát: sokat gyakorolt, hogy DJ válhasson belőle; már túl van az első nagy fellépésén is. Flórián tudja, hogy a tanulás fontos a sikeres jövőhöz, ezért igyekszik jól teljesíteni az iskolában is. Az idei tanévben érettségizik, amitől nagyon tart.



Tartsatok ki, nemsokára ismét nyári szünet

– üzente az iskolásoknak Flórián hozzátéve: „Tanuljatok, mert a tanulás fontos, főleg, ha felvételiztek, vagy olyan iskolába mentek, ahol a tanulmányi átlagotok alapján kapjátok az ösztöndíjat.”