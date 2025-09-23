„A családom és a barátaim adnak erőt” - a négy fal az SMA-s Róbert börtöne

A 31 éves Bogdán Róbert nehéz sorsot kapott az élettől, két és fél éves korában derült ki, hogy gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenved. Akkoriban még nem volt semmilyen kezelés SMA-s Róbert betegségére, nem sok esélyt adtak neki az életben maradásra, de ő kitartóan küzdött és felnőtt.

SMA-s Róbert nem adja fel a küzdelmet / Fotó: beküldött

SMA-s Róbert kitartóan küzd

Nem volt könnyű gyerekkora, szociális otthonban nőtt fel, ahol egészséges és enyhe fogyatékkal élő gyerekek között volt, a szüleivel folyamatosan tartotta a kapcsolatot. A társaival nem tudott játszani, hiszen nem képes önállóan mozogni.

Mivel kicsi voltam, sokáig nem is foglalkoztam azzal, hogy beteg vagyok. Körülbelül 12-13 éves koromban már tudatosult bennem, hogy nem tudok járni és nem tudok a többiekkel együtt játszani, focizni, biciklizni... Szerencsére a családom mindig itt volt és van is a mai napig mellettem

- mondta a Borsnak az SMA-val küzdő Róbert.

Róbert elektromos kerekesszékkel közlekedik / Fotó: beküldött

„A családom és a barátaim adnak erőt a mindennapokhoz”

Elektromos kerekesszékkel közlekedik és a négy fal a börtöne. Zalakomáromban él a családjával nehéz anyagi körülmények között. Kimozdulni nehézkes a számára, ezért otthoni elfoglaltságokkal tölti el az időt, filmet néz és zenét hallgat. Róbert a legidősebb az öt testvére közül.

A családom és a barátaim adnak erőt a mindennapokhoz. Jelenleg az egyik öcsémmel és húgommal, illetve a szüleimmel élek egy fedél alatt. Anyukám, illetve apukám sem tudnak már segíteni lefeküdni, vagy éppen belerakni a tolókocsiba, hiszen felettük is elrepült már az idő és édesanyukám és apukám is betegek

– mesélte Róbert, aki segítségként csak a testvéreire számíthat.