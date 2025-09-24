Borzalom: sínekre feküdt a rendőr családapa Ceglédnél - szívszaggató részletek

Rendőrök és mentősök álltak kedden (szeptember 23.) délelőtt Cegléden, a vonatsínek mellett, a Csata utca közelében. A Napfény InterCity ugyanis elgázolt egy embert, akin már nem lehetett segíteni, azonnal meghalt. Kiderült, hogy az eset még ennél is tragikusabb. Lapunk úgy értesült, hogy a férfi aznap előre megfontolt szándékkal léphetett a szerelvény elé: odasétált, a sínekre feküdt, majd ott várta az érkező, kétségbeesetten tülkölő járatot.

Üzenetben elköszönt gyermekeitől, majd a sínekre feküdt a családapa Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Búcsúüzenetet írt, majd a sínekre feküdt a családapa

Úgy tudni, hogy a férfi rendőrként dolgozott és nagy a valószínűsége, hogy előre kitervelte, mit fog tenni: búcsúlevelet írt gyermekeinek, ezután kocsijával hajtott a sínekhez, kiszállt és a vonat elé feküdt. Úgy tudni, hogy a masiniszta már messziről látta, hogy mire készülhet a férfi, ezt igyekezte minden létező módon jelezni.

Azonban ez már nem használt: a férfi nem mozdult a sínpárról, a végzetes balesetet pedig lehetetlen volt elkerülni.

Úgy tudni, hogy a történtek után a fiatal mozdonyvezető is sokkot kapott, ahogyan az utasok is, akik közül többen látták is a történteket.

A vonaton ugyanis rengetegen utaztak, közülük azonban nem sérült meg senki a vészfékezés alatt. A helyszínelés ideje alatt viszont teljesen lezárták az érintett szakaszt, a vonatok pedig késtek:

- Tegnap azonban feltűnt, hogy órás késések vannak a vonalon, és ebből gondoltuk, hogy valami baj lehet. Tudomásom szerint, a tragédia délelőtt történt, mi pedig délután szerettünk volna utazni, de még nem volt zökkenőmentes a közlekedés – osztotta meg tapasztalatát a Szoljonnal egy szolnoki édesanya. A környéken élők is borzadva emlékeznek a történtekre.

Láttuk a sátrat, meg az álló vonatot, nyilván nem volt titok, mi történt. Azután tudtuk meg, hogy egy többgyermekes édesapáról volt szó. Állítólag olyan állapotban volt, hogy...a mentősök már semmit nem tehettek érte. Sajnálom az urat és a mozdonyvezetőt is, ez neki is borzalmas

- ingatta szomorúan a fejét egy helyi férfi.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a mentősöket, akik elmondták: már valóban semmit nem tehettek a férfiért.