„Kettétört a lábam, miközben a kanapén ültem – de ami ezután jött, az rémisztőbb volt bárminél”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 06:40
Szörnyű dolgokat élt át a fiatal nő.

Egy 20 éves brit lány, Lucy Worthington élete egyik legrémisztőbb napját élte át, amikor combcsontja hirtelen kettétört, miközben egyszerűen csak a kanapén ült. A hátborzongató eset egy ritka és agresszív betegség, a csontrák következménye volt, amelyről addig ő maga sem sejtette, mennyire végzetes lehet.

Rémisztő diagnózist kapott a nő.
Fotó: unsplash

Lucy tavaly szeptemberben tapasztalta először a kínzó fájdalmat a jobb térdében. Eleinte azt hitte, hogy egy átdorbézolt éjszaka okozta sérülés miatt fáj a lába, ezért gyógytornára kezdett járni. Azonban a fájdalom nem múlt, sőt egyre rosszabb lett, és végül egy grapefruit méretű duzzanat nőtt a térde fölé. Három gyógytorna-kezelés után Lucy továbbra is elviselhetetlen fájdalmaktól szenvedett. Hiába kapott kodeint és morfiumpirulákat, semmi nem enyhítette a gyötrelmeit. 

Olyan volt, mintha valaki szétzúzta volna a térdemet, vagy erővel kiforgatta volna

 – mesélte.

Amikor háziorvosa megvizsgálta a térdén kialakult csomót, azonnal MRI-vizsgálatra küldte. Ott derült ki, hogy Lucy ritka és agresszív szarkómában szenved, amely a csontjaiból indult ki. Az orvosok szerint a daganat körülbelül 14 cm-es volt, és már a csontállomány jelentős részét felemésztette. Nem sokkal a diagnózis után, miközben Lucy a fürdőszobából visszasétált a nappaliba, váratlanul összerogyott a kanapén. A combcsontja egyszerűen kettétört, mivel a daganat teljesen meggyengítette a csontját. 

A legerősebb emberi csont tört el bennem. A sikolyom betöltötte az egész házat

 – idézte fel könnyeivel küszködve. 

Édesanyja rohant be hozzá, és azonnal hívta a mentőket. A fájdalom leírhatatlan volt, Lucy pedig abban a hitben volt, hogy a lábát talán amputálni kell. A kórházban egy műtéti beleegyező nyilatkozatot kellett aláírnia, amelyben elfogadta: ha nem sikerül megmenteni a végtagot, az orvosok levághatják.

Úgy éreztem, talán soha többé nem térek magamhoz. Olyan volt, mintha egy Grey’s Anatomy-részben lettem volna

 – mesélte. 

Szerencsére a sebész végül meg tudta menteni Lucy lábát, de hosszú kemoterápiás kezelés várt rá. A kezelések alatt szepszist is kapott, de végül júniusban be tudta fejezni a teljes kemoterápiás kúrát, tudta meg a Mirror. Ma már sokkal pozitívabban látja a jövőt, bár bevallotta, hogy fél az újabb kontrollvizsgálatoktól. 

Most boldog és izgatott vagyok, alig várom, hogy visszakapjam az életemet

– mondta mosolyogva.

Ha a daganat nem nőtt volna ki a csontomból, talán már túl késő lett volna. Ezért azt mondom mindenkinek: bármilyen furcsa fájdalmat éreztek, nézessétek meg időben, mert sosem tudhatjátok, mi áll a háttérben.

 

 

