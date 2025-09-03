„Kettétört a lábam, miközben a kanapén ültem – de ami ezután jött, az rémisztőbb volt bárminél”

Egy 20 éves brit lány, Lucy Worthington élete egyik legrémisztőbb napját élte át, amikor combcsontja hirtelen kettétört, miközben egyszerűen csak a kanapén ült. A hátborzongató eset egy ritka és agresszív betegség, a csontrák következménye volt, amelyről addig ő maga sem sejtette, mennyire végzetes lehet.

Rémisztő diagnózist kapott a nő.

Fotó: unsplash

Lucy tavaly szeptemberben tapasztalta először a kínzó fájdalmat a jobb térdében. Eleinte azt hitte, hogy egy átdorbézolt éjszaka okozta sérülés miatt fáj a lába, ezért gyógytornára kezdett járni. Azonban a fájdalom nem múlt, sőt egyre rosszabb lett, és végül egy grapefruit méretű duzzanat nőtt a térde fölé. Három gyógytorna-kezelés után Lucy továbbra is elviselhetetlen fájdalmaktól szenvedett. Hiába kapott kodeint és morfiumpirulákat, semmi nem enyhítette a gyötrelmeit.

Olyan volt, mintha valaki szétzúzta volna a térdemet, vagy erővel kiforgatta volna

– mesélte.

Amikor háziorvosa megvizsgálta a térdén kialakult csomót, azonnal MRI-vizsgálatra küldte. Ott derült ki, hogy Lucy ritka és agresszív szarkómában szenved, amely a csontjaiból indult ki. Az orvosok szerint a daganat körülbelül 14 cm-es volt, és már a csontállomány jelentős részét felemésztette. Nem sokkal a diagnózis után, miközben Lucy a fürdőszobából visszasétált a nappaliba, váratlanul összerogyott a kanapén. A combcsontja egyszerűen kettétört, mivel a daganat teljesen meggyengítette a csontját.

A legerősebb emberi csont tört el bennem. A sikolyom betöltötte az egész házat

– idézte fel könnyeivel küszködve.

Édesanyja rohant be hozzá, és azonnal hívta a mentőket. A fájdalom leírhatatlan volt, Lucy pedig abban a hitben volt, hogy a lábát talán amputálni kell. A kórházban egy műtéti beleegyező nyilatkozatot kellett aláírnia, amelyben elfogadta: ha nem sikerül megmenteni a végtagot, az orvosok levághatják.

Úgy éreztem, talán soha többé nem térek magamhoz. Olyan volt, mintha egy Grey’s Anatomy-részben lettem volna

– mesélte.

Szerencsére a sebész végül meg tudta menteni Lucy lábát, de hosszú kemoterápiás kezelés várt rá. A kezelések alatt szepszist is kapott, de végül júniusban be tudta fejezni a teljes kemoterápiás kúrát, tudta meg a Mirror. Ma már sokkal pozitívabban látja a jövőt, bár bevallotta, hogy fél az újabb kontrollvizsgálatoktól.

Most boldog és izgatott vagyok, alig várom, hogy visszakapjam az életemet

– mondta mosolyogva.