Új hírek érkeztek: Ekkor lép színpadra Demjén Ferenc, az évvégi koncert sorsa is eldőlt

Demjén Ferenc balesete augusztusban az egész országot megrázta. A Kossuth-díjas énekes az otthonában sérült meg, felső combtöréssel vitték kórházba, ahol sikeres műtétet hajtottak végre rajta, s nem sokkal később a rehabilitáció is megkezdődött. Most az is kiderült, mikor tér vissza a színpadra.

Eldőlt a Demjén Ferenc koncertek sorsa, ekkor láthatjuk legközelebb az énekest (Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai hírlap)

Demjén Ferenc koncertjeiről érkezett hír

Pénteken Demjén Ferenc Facebook-oldalán friss képet és jó híreket közölt a közkedvelt zenész menedzsmentje! Nemcsak azt árulták el, hogy néhány nap múlva otthon folytathatja a lábadozást a zenész... Az elmúlt hetekben még sok volt a kérdőjel a felépüléssel és a színpadra való visszatéréssel. Horváth Charlie nagylelkűen felajánlotta, hogy amikor csak teheti, beugrik barátja helyére a leszervezett fellépésekre. Egy nagy kérdés azonban továbbra is megmaradt: mi lesz a hagyományos év végi Demjén koncerttel?

A rajongók most nagy örülhetnek, ugyanis a menedzsment bejelentette: meg lesz tartva a december 30-i Aréna-koncert!

„Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet! Demjén menedzsment” − üzenték meg péntek késő délután.

Gyors gyógyulás várható

Ahogy azt augusztus közepén menedzsmentje közölte:

„Demjén Ferenc otthonában felső combcsonttörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!”

A bejegyzésre többezer jobbulást kívánó komment érkezett, az imák pedig meghallgattattak, úgy fest, körülményekhez képest rendben halad a regenerálódás, s mindenki kedvenc énekese hamarosan újra színpadra léphet.