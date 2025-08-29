"Hozzámentem a fiam legjobb barátjához, és pedofilnak hívtak"

Miután évekig balszerencséje volt a férfiakkal, Amy Sparks feladta a párkeresést, mígnem meglepetésszerű vallomás érkezett: fia legjobb barátja szerelmes volt belé. Csak akkor döbbent rá Amy, amikor meglátta, hogy egy másik lánnyal csókolózik, hogy ő is érez valamit a fia legjobb barátja, a nála 25 évvel fiatalabb Bryce iránt.
Aydin bemutatta édesanyját 17 éves barátjának, Bryce-nak, és annak ellenére, hogy 42 évesen több mint kétszer annyi idős volt nála, hamar kivirágzott a kapcsolat közöttük. Most, közel öt évvel később, a pár boldog házasságban él, sőt, egy fedél alatt élnek a fiával.
Míg fia, Aydin most teljes mértékben támogatja a párt, a közösségi médiában lévő kegyetlen trollok pedofilnak bélyegezték Amyt. Bryce először a barátjának mondta el, hogyan érez Amy iránt, és tudni akarta, Aydint zavarná-e a kapcsolatuk. Amikor a fiú áldását adta rájuk, csak akkor fordult az édesanyához.
Amy kezdetben elutasította Bryce közeledését, mert a 25 év korkülönbség nem tetszett neki. Bryce a 18. születésnapja előestéjén vallotta be az érzéseit. Amy ezt mondja: „Otthon feküdtem az ágyamban, és ő Snapchat-en írt nekem, hogy »Fogadok, hogy nem tudtad, de odavagyok érted«. Édesnek találtam, de gyereknek tartottam őt, hiszen a fiam barátja volt. Mondtam neki, hogy hízelgőnek találom, de túl fiatal hozzám .”
Bryce a következő két évben továbbra is randevúzni hívta Amyt, és 2022 februárjában végül rávette, hogy kezdjenek kapcsolatot. Amy ezt mondja: „Megláttam Bryce-t egy lánnyal, és amikor láttam, hogy csókolóznak, furcsán éreztem magam. Hirtelen rájöttem, hogy a fiam 20 éves legjobb barátja tetszik nekem! Egy kedves és hűséges embert kerestem, valakit, akitől újra tinédzsernek érezhetem magam. Azt kérdeztem magamtól, hogy vajon elutasíthatok-e egy csodálatos embert csak a korkülönbség miatt.”
Amy összeszedte a bátorságát, felhívta Bryce-t, és ezt mondta: „Tudom, hogy néhány évvel ezelőtt még éreztél valamit irántam, és nem vagyok benne biztos, hogy még mindig ugyanígy érzel-e…” Hozzáteszi: „Bryce félbeszakított, és azt mondta, hogy egy szempillantás alatt mindent félretesz értem.”
„Izgatott voltam, de mielőtt továbbléptünk volna, beszélnem kellett Aydinnel. Eleinte, annak ellenére, hogy eredetileg áldását adta, Aydin reakciója nem volt túl jó, és azt mondta, hogy „túl furcsa” volt. Azt hittem, ennyi, nem fogja támogatni, de nem sokkal később azt mondta, örül mindkettőnknek, és hogy ez csak egy kicsit sokkoló volt. Biztos akartam lenni benne, ezért újra megkérdeztem tőle, hogy megkaptam-e az áldását, mire azt mondta: »Azt hiszem, Bryce jót fog tenni neked, és olyan valakit szeretnék neked, aki jól bánik veled.« Nagyon megkönnyebbültem.”
Három hónappal később a pár összeköltözött, és a következő évben összeházasodtak, annak ellenére, hogy a barátok és a családtagok felháborodtak a kapcsolatukon. A pár elárulta, 2023-as esküvőjükig vártak a szexszel. Azóta azonban nem tudják levenni egymásról a kezüket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.