"Hozzámentem a fiam legjobb barátjához, és pedofilnak hívtak"

Miután évekig balszerencséje volt a férfiakkal, Amy Sparks feladta a párkeresést, mígnem meglepetésszerű vallomás érkezett: fia legjobb barátja szerelmes volt belé. Csak akkor döbbent rá Amy, amikor meglátta, hogy egy másik lánnyal csókolózik, hogy ő is érez valamit a fia legjobb barátja, a nála 25 évvel fiatalabb Bryce iránt.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Aydin bemutatta édesanyját 17 éves barátjának, Bryce-nak, és annak ellenére, hogy 42 évesen több mint kétszer annyi idős volt nála, hamar kivirágzott a kapcsolat közöttük. Most, közel öt évvel később, a pár boldog házasságban él, sőt, egy fedél alatt élnek a fiával.

Míg fia, Aydin most teljes mértékben támogatja a párt, a közösségi médiában lévő kegyetlen trollok pedofilnak bélyegezték Amyt. Bryce először a barátjának mondta el, hogyan érez Amy iránt, és tudni akarta, Aydint zavarná-e a kapcsolatuk. Amikor a fiú áldását adta rájuk, csak akkor fordult az édesanyához.

Amy kezdetben elutasította Bryce közeledését, mert a 25 év korkülönbség nem tetszett neki. Bryce a 18. születésnapja előestéjén vallotta be az érzéseit. Amy ezt mondja: „Otthon feküdtem az ágyamban, és ő Snapchat-en írt nekem, hogy »Fogadok, hogy nem tudtad, de odavagyok érted«. Édesnek találtam, de gyereknek tartottam őt, hiszen a fiam barátja volt. Mondtam neki, hogy hízelgőnek találom, de túl fiatal hozzám .”

I married my son's best friend and get called a paedo https://t.co/RLT1btOoN0 — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) August 29, 2025

Bryce a következő két évben továbbra is randevúzni hívta Amyt, és 2022 februárjában végül rávette, hogy kezdjenek kapcsolatot. Amy ezt mondja: „Megláttam Bryce-t egy lánnyal, és amikor láttam, hogy csókolóznak, furcsán éreztem magam. Hirtelen rájöttem, hogy a fiam 20 éves legjobb barátja tetszik nekem! Egy kedves és hűséges embert kerestem, valakit, akitől újra tinédzsernek érezhetem magam. Azt kérdeztem magamtól, hogy vajon elutasíthatok-e egy csodálatos embert csak a korkülönbség miatt.”

Amy összeszedte a bátorságát, felhívta Bryce-t, és ezt mondta: „Tudom, hogy néhány évvel ezelőtt még éreztél valamit irántam, és nem vagyok benne biztos, hogy még mindig ugyanígy érzel-e…” Hozzáteszi: „Bryce félbeszakított, és azt mondta, hogy egy szempillantás alatt mindent félretesz értem.”