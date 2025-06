Vége a nehézségeknek! Marsi Anikó újra együtt van a férjével

Sokakat meglepett, amikor Gyarmati Gábor bejelentette a közösségi oldalán, hogy lelép itthonról. Marsi Anikó férje természetesen nem világgá ment (valójában egy kicsit mégis), hanem egy réges-régi bakancslistás útra indult Spanyolországba, az El Camino utat végigzarándokolni. A páros 2022-ben házasodott össze és ilyen sokáig még sosem voltak külön, mégis ma már mindketten boldogsággal emlékeznek vissza az elmúlt hetekre.

Marsi Anikó Gyarmati Gábor oldalán megtalálta a lelki békéjét (Fotó: Mediaworks archív)

Marsi Anikó férje a messzeségből is segít

Gábor 15 éve tervezte már ezt az utat, és bár tudta, hogy Anikó itt marad egyedül, biztos volt benne, hogy ez az erős nő mindent megold majd... csak félig lett igaza: egy bútorszállítás miatt elég nagy bajba került a műsorvezető, miután cserbenhagyta őt a vállalkozó, akivel korábban megegyeztek. Gábor azonban hős lovag módjára Spanyolországból is a felesége segítségére sietett, egy nyilvános videóban toborzott vállalkozókat Anikó mellé, akik segíteni tudnak neki ebben a szerencsétlen helyzetben.

Anikó és Gábor minden körülmények között kiállnak egymásért (Fotó: Szabolcs László)

A probléma gyorsan meg is oldódott, most pedig már a házaspár is újra együtt van, mivel Gábor a hétvégén végre hazatért a nagy utazásról. A boldog újratalálkozásról a műsorvezető egy szerelmes posztot is közzétett a közösségi oldalán, melyhez annyit írt, hogy újra együtt futnak. A páros tekintetéből látszik, hogy szó szerint úsznak a boldogságban, de egyikük sem bánja, hogy egy kis időt külön töltöttek. Ez ugyanis mindkettejüket feltöltötte és megerősítette abban, hogy valójában mennyire szeretik egymást.