Miskei gyerekgyilkosság: így vesznek búcsút Hannától - szívszaggató, hogyan helyezik végső nyugalomra

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 16:00
Nem fogják eltemetni, hanem elhamvasztják a Miskén meggyilkolt 22 hónapos Hannácskát. A miskei gyermekgyilkosság után az egész falu összefogott a családért és a drog visszaszorítása miatt. Volt olyan kábítószerfüggő, aki Hanna tragédiája után tette le a drogokat.

Még mindig gyertyák égnek annak a miskei ház falának a tövében, ahol hétfőn (szeptember 1.) emberi ésszel felfoghatatlan dolog történt: az ott élő, mindössze 22 hónapos Hannát a gyanú szerint meggyilkolta a nevelőapja, J. Dávid, a kislány holttestét pedig a közeli focipálya melletti kőkereszt mögé rejtette. Itt, a bokrok között, a magas fűben találták meg a kislány holttestét a keresőcsapatok: Hannácskát gallyakkal és egy pléddel takarta le gyilkosa. A miskei gyermekgyilkosság olyannyira megrázott mindenkit a környéken, hogy a helyiek ezért gyűjteni kezdtek a kislány temetésére is. 

miskei gyermekgyilkosság
A miskei gyermekgyilkosság annyira megrázott mindenkit, hogy a település összefogott Hanna családjáért és a drogterjesztés ellen is   Fotó: Petőfi Népe 

Így helyezik végső nyugalomra a miskei gyermekgyilkosság áldozatát

Úgy tudjuk, a család teljesen összeroppant a gyásztól, az édesanya, Adrienn azóta is nyugtatókat szed, hogy el tudja viselni kislánya elvesztésének fájdalmát. Hanna apukája, János annyit mondott csak lapunknak: mindketten össze vannak törve: 

Romokban vagyunk

 - mondta szomorúan. A kislány temetése felől az egész falu érdeklődött, ugyanis nem volt olyan, aki ne akart volna elmenni a gyermek végső búcsújára.

Nem véletlen, hogy a családért a település egy emberként fogott össze: megható búcsút szerveztek, majd azonnal gyűjtésbe kedztek Hanna búcsúztatójára. Mint azonban megtudtuk, a gyűjtés most leállították a család kérésére: 

Kezdődött a faluban egy gyűjtés, de azt jelenleg leállítottuk a család kérésére. De szeretnénk Hannának egy emlékművet állítani, most éppen a polgármester válaszára várunk, hogy meg tudjuk-e valósítani

 - mondta a Borsnak a család jó barátja, Osváth Viktor. Úgy tudni, hogy a kis Hannának nem tartanak temetést: a kislányt elhamvasztják, a hamvakat pedig a család hazaviszi. A család a mai nap érkezik majd a településre, hogy a gyerekek iratait magukhoz vegyék és intézkedhessenek arról, hogy Hanna méltó búcsút kaphasson. 

Osváth Viktor elmondta, hogy már este kint voltak, egy embert már megfogtak    Fotó: Bors

Viktor azt is elmondta, hogy a településen soha nem tapasztalt ekkora összefogást, mint most, Hanna tragédiája után: 

Nem gondoltam volna soha, hogy a település így összetartson. De ez az eset nem csak végsőkig felzaklatott mindenkit, de közfelháborodást is okozott. Így egyre többen állnak mellénk és vallják: a drogokat és a terjesztőket is el kell tüntetnünk a faluból

 - szögezte le a férfi, aki a civil összefogás egyik vezéralakja is egyben. Ugyanis, mint az korábban is kiderült, J. Dávid gyakran drogozott, sokan nem tartják kizártnak, hogy azon a szörnyű napon is a drogok hatása miatt követte el szörnyűséges tettét. Most egész Miske a drogellenes kezdeményezés mellé állt, még több, korábbi drogfogyasztónak is megálljt parancsolt a kislány erőszakos halála: 

Több olyan embert, aki eddig fogyasztott kábítószert, úgy sokkolt Hanna halála, hogy inkább lemondott a drogokról

 - mesélte a férfi. Tegnap már a rendőrökkel együtt dolgoztak Miske és Hajós között, ahol rendszám alapján lefüleltek egy sofőrt, akinél drogot találtak: 

- 9 autóval vagyunk, tegnap megtörtént az első elfogás - mondta. 

 

