Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Koporsójában tért magához a halott férfi, sokkot kaptak a búcsúzkodó rokonok

hullaház
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 05:30
élethalál
Mindenki döbbenten áll az eset előtt.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy halottnak nyilvánított férfi hátborzongató pillanatokat szerzett a temetkezési dolgozóknak, miután órákkal később látszólag visszatért az életbe Palmeira dos Índios (Brazília) településen lévő hullaházban. A 90 éves beteget szeptember 1-jén vitték kórházba kezelésre. A következő nap hajnalán szív- és légzésleállást szenvedett. Többszöri, sikertelennek tűnő újraélesztési kísérlet után az idős férfit halottnak nyilvánították. De története itt még nem ért véget!

eltűnt csecsemő gyerekgyilkos gyász, gyertya, pexels
Fotó: Pexels

A férfi visszatért a halálból

A hozzátartozók aznap reggel 6 óra körül érkeztek a hullaházba, hogy végső búcsút vegyenek. Nem sejthették, mi fog történni. Legnagyobb meglepetésükre az egyik rokon észrevette, hogy valójában még lélegzik. A Penedo FM beszámolója szerint azonnali vizsgálat igazolta, hogy a halottnak hitt páciens valóban lélegzik, sőt, pulzusa is van.

A férfit azonnal elvitték a hullaházból, egyenes a legközelebbi kórházba szállították. Sajnos a hajnali órákban ismét elhunyt. Az eset hatalmas megdöbbenést váltott ki a közösségben és a kórházban. Az intézmény vezetése közölte, hogy sem orvosi, sem ápolási hiba nem történt, minden protokollt betartottak. Ugyanakkor jelezték, hogy együttműködnek a hatóságokkal, és a különös ügyet szakértői szervezeteknek kell kivizsgálniuk.

Az ilyen ritka jelenséget az orvostudomány „Lazarus-effektusnak” vagy „autoresuscitatiónak” nevezi. Ez akkor fordul elő, amikor a szívmegállás miatt halottnak nyilvánított betegnél a vérkeringés spontán módon újraindul, általában az újraélesztés leállítása után néhány percen belül. Bár csodának tűnhet, a betegek többsége ilyenkor csak rövid időre nyer vissza életjeleket. - írja a The Mirror. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu