Koporsójában tért magához a halott férfi, sokkot kaptak a búcsúzkodó rokonok

Egy halottnak nyilvánított férfi hátborzongató pillanatokat szerzett a temetkezési dolgozóknak, miután órákkal később látszólag visszatért az életbe Palmeira dos Índios (Brazília) településen lévő hullaházban. A 90 éves beteget szeptember 1-jén vitték kórházba kezelésre. A következő nap hajnalán szív- és légzésleállást szenvedett. Többszöri, sikertelennek tűnő újraélesztési kísérlet után az idős férfit halottnak nyilvánították. De története itt még nem ért véget!

A férfi visszatért a halálból

A hozzátartozók aznap reggel 6 óra körül érkeztek a hullaházba, hogy végső búcsút vegyenek. Nem sejthették, mi fog történni. Legnagyobb meglepetésükre az egyik rokon észrevette, hogy valójában még lélegzik. A Penedo FM beszámolója szerint azonnali vizsgálat igazolta, hogy a halottnak hitt páciens valóban lélegzik, sőt, pulzusa is van.

A férfit azonnal elvitték a hullaházból, egyenes a legközelebbi kórházba szállították. Sajnos a hajnali órákban ismét elhunyt. Az eset hatalmas megdöbbenést váltott ki a közösségben és a kórházban. Az intézmény vezetése közölte, hogy sem orvosi, sem ápolási hiba nem történt, minden protokollt betartottak. Ugyanakkor jelezték, hogy együttműködnek a hatóságokkal, és a különös ügyet szakértői szervezeteknek kell kivizsgálniuk.

Az ilyen ritka jelenséget az orvostudomány „Lazarus-effektusnak” vagy „autoresuscitatiónak” nevezi. Ez akkor fordul elő, amikor a szívmegállás miatt halottnak nyilvánított betegnél a vérkeringés spontán módon újraindul, általában az újraélesztés leállítása után néhány percen belül. Bár csodának tűnhet, a betegek többsége ilyenkor csak rövid időre nyer vissza életjeleket. - írja a The Mirror.